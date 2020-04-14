Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 1 тыс.

Еще 179 человек вылечились от коронавируса в Москве. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Таким образом, в общей сложности число выздоровевших пациентов достигло 1016.

«В последние несколько дней в Москве окончательно выписывают более 100 человек ежедневно, это очень хорошая динамика, и мы надеемся, что она продолжится и дальше», — цитирует чиновницу Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

В России, по данным оперштаба на 13 апреля, 18 328 заболевших. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.

С вечера 29 марта в Москве и области действует режим обязательной самоизоляции для всех жителей. До 1 мая гражданам можно покидать жилища только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку, утилизации мусора, а также для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома.

На прошлой неделе мэр столицы Сергей Собянин и подмосковный губернатор Андрей Воробьев объявили о введении в регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пропуска пока не нужны.

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