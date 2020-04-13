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«Мегафон» открыл безлимитный доступ к ключевым интернет-ресурсам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сотовый оператор «Мегафон» открыл для своих клиентов безлимитный доступ к основным интернет-ресурсам, в которые вошли наиболее популярные мессенджеры и сервисы. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

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«Подключив опцию, можно безлимитно пользоваться сервисами, особенно востребованными сейчас, когда все вынуждены соблюдать режим самоизоляции и находиться дома, ― мессенджерами, электронной почтой, сервисами доставки еды, образовательными порталами и информационными ресурсами. Трафик на эти ресурсы у всех подключивших опцию тарифицироваться не будет», ― рассказали в «Мегафоне».

Отмечается, что в этот список, в частности, вошли такие мессенджеры, как WhatsApp, Facebook, Viber, Skype, eMotion, TamTam, Snapchat, Gmail, Mail.ru, «Яндекс.Почта», а также сервисы по доставке еды: «Яндекс.Еда», Delivery Club, «Сбермаркет».

Полный перечень всех бесплатных ресурсов размещен на сайте «Мегафона». Подчеркивается, что бесплатный доступ действует до 31 мая этого года.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 13 апреля, в России общее число заболевших достигло 18 328 человек в 82 регионах страны. Умерли 148 пациентов, выздоровели ― 1470.

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