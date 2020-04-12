США возьмут на себя часть обязательств Мексики по сокращению добычи нефти

США дополнительно сократят добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки вместо Мексики. Об этом говорится в сообщении минэнерго Азербайджана, опубликованном 12 апреля на сайте ведомства.

«Согласно поправкам к «Декларации о сотрудничестве», квоты на добычу в Мексике были установлены на уровне 100 тыс. баррелей в мае-июне вместо 400 тыс. баррелей. Было решено, что Соединенные Штаты сократят свое производство еще на 300 тыс. баррелей», — говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти почти на 10 млн баррелей в сутки.

В этот же день стало известно, что началось новое заседание участников ОПЕК+. Источники сообщали, что изначально в ходе переговоров договоренностей с Мексикой о сокращении добычи нефти достичь не удалось. Но позже, по данным агентства, страна согласилась о снижении нефтедобычи на 100 тыс. баррелей в сутки.

Предыдущие переговоры стран ОПЕК+ прошли 9 апреля. По их итогам стороны обсуждений подтвердили намерение снизить добычу нефти в мае–июне на 10 млн баррелей в сутки, но только при условии участия Мексики, которая покинула заседание.

Позднее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что страна сократит нефтедобычу на 100 тыс. баррелей в сутки.

В вопросе сокращения нефтедобычи между странами — участницами ОПЕК+ произошла размолвка 6 марта. Позднее СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. Через несколько дней нефтяные рынки обвалились на 30%, заметно снизился курс рубля по отношению к бивалютной корзине, а акции российских компаний начали терять позиции.