Прямой эфир
Сюжет:

В Крыму продлили режим самоизоляции до 30 апреля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Республики Крым в воскресенье, 5 апреля, продлили действие режима самоизоляции граждан до конца месяца. Решение принято в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Изменения будут внесены в указ главы региона Сергея Аксёнова от 17 марта.

«Выходят на огороды и всё равно боятся»: как изоляция влияет на российские деревни
Новые порядки изменили жизнь не только в городах, но и на удаленных территориях

«С 3 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года обязать <…> граждан не покидать места проживания (пребывания)», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства республики.

Исключение составляют случаи обращения за экстренной медицинской помощью и прямой угрозы жизни и здоровью, а также уход за недееспособными или находящими на иждивении лицами.

Также исключение сделано для доставки товаров первой необходимости гражданам старше 65 лет и страдающим от хронических заболеваний, а также для передвижения адвокатов.

Гражданам разрешается ходить за продуктами в ближайший магазин, выгуливать домашних животных в 100 м от дома, выносить мусор и ездить на работу в случае необходимости выполнять свои обязанности в период нерабочих дней, объявленных президентом России Владимиром Путиным.

По состоянию на 5 апреля в Крыму диагностировано 20 случаев заболевания COVID-19, три человека вылечились. Летальные случаи не зафиксированы.

На фоне распространения коронавируса в республике приостановлено автобусное и троллейбусное сообщение между городами региона до 14 апреля. Автобусное сообщение Крыма с другими субъектами РФ временно прекращено.

С 1 апреля режим самоизоляции действует в Севастополе, на въездах в город развернуты блокпосты.

Первыми на режим самоизоляции перешли Москва и Московская область 29 марта, после чего премьер-министр Михаил Мишустин призвал остальные регионы последовать примеру столицы и Подмосковья.

По состоянию на 5 апреля в России диагностировано 5389 случаев заболевания COVID-19, из них 658 — за последние сутки. 355 человек вылечились. 47 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чубаров отменил марш на Крым из-за коронавируса
Власти Крыма запретили туристические прогулки на катерах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020