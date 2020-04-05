В Крыму продлили режим самоизоляции до 30 апреля

На территории Республики Крым в воскресенье, 5 апреля, продлили действие режима самоизоляции граждан до конца месяца. Решение принято в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Изменения будут внесены в указ главы региона Сергея Аксёнова от 17 марта.

«С 3 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года обязать <…> граждан не покидать места проживания (пребывания)», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства республики.

Исключение составляют случаи обращения за экстренной медицинской помощью и прямой угрозы жизни и здоровью, а также уход за недееспособными или находящими на иждивении лицами.

Также исключение сделано для доставки товаров первой необходимости гражданам старше 65 лет и страдающим от хронических заболеваний, а также для передвижения адвокатов.

Гражданам разрешается ходить за продуктами в ближайший магазин, выгуливать домашних животных в 100 м от дома, выносить мусор и ездить на работу в случае необходимости выполнять свои обязанности в период нерабочих дней, объявленных президентом России Владимиром Путиным.

По состоянию на 5 апреля в Крыму диагностировано 20 случаев заболевания COVID-19, три человека вылечились. Летальные случаи не зафиксированы.

На фоне распространения коронавируса в республике приостановлено автобусное и троллейбусное сообщение между городами региона до 14 апреля. Автобусное сообщение Крыма с другими субъектами РФ временно прекращено.

С 1 апреля режим самоизоляции действует в Севастополе, на въездах в город развернуты блокпосты.

Первыми на режим самоизоляции перешли Москва и Московская область 29 марта, после чего премьер-министр Михаил Мишустин призвал остальные регионы последовать примеру столицы и Подмосковья.

По состоянию на 5 апреля в России диагностировано 5389 случаев заболевания COVID-19, из них 658 — за последние сутки. 355 человек вылечились. 47 пациентов скончались.

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