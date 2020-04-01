В Крыму приостановят автобусное и троллейбусное сообщение между городами

Автобусное и троллейбусное сообщение между городами Крыма приостановят со 2 по 14 апреля из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в указе о режиме повышенной готовности, опубликованном в среду, 1 апреля, на сайте правительства республики.

При этом пассажирские перевозки по автобусным, троллейбусным и трамвайным маршрутам городского и пригородного сообщения будут осуществляться ежедневно с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 по графику выходного дня.

Грузоперевозки будут выполняться при наличии справки, выдаваемой организацией-отправителем, или товарно-транспортной накладной.



На территории республики полностью ограничиваются перевозки пассажиров и багажа легковыми такси вместимостью более пяти мест с учетом места водителя.

Кроме того, на указанный период времени приостанавливается движение пригородных поездов по маршруту Керчь–Анапа–Керчь.

Ранее в среду стало известно, что на полуострове с 00:00 2 апреля вводится режим карантина из-за COVID-19.

Исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев запретил использование маломерных судов для экскурсий, прогулок или рыбалки в регионе. Отмечалось, что не будут работать паромная переправа и троллейбусы.

Накануне управление Минтранса в Крыму сообщало, что полуостров с 31 марта по 14 апреля прекратил автобусное сообщение с другими субъектами. Внутри республики междугороднее автобусное сообщение не отменялось, кроме случаев отсутствия пассажиров.

Кроме того, с 1 по 14 апреля прекратилась продажа билетов на межрегиональные маршруты — в Краснодарский край и Севастополь. Мера действует до принятия решения о возобновлении перевозок.

Ранее 30 марта крымчанин, заразившийся коронавирусом, стал фигурантом уголовного дела из-за нарушения карантина. Мужчина заразил другого человека. На нарушителя завели дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

По данным оперштаба на 1 апреля, в России коронавирусом заразились 2777 человек, за минувшие сутки зарегистрировали 440 новых случаев.

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