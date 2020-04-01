Прямой эфир
Сюжет:

В Крыму приостановят автобусное и троллейбусное сообщение между городами

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автобусное и троллейбусное сообщение между городами Крыма приостановят со 2 по 14 апреля из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в указе о режиме повышенной готовности, опубликованном в среду, 1 апреля, на сайте правительства республики.

Штаммное время: Путин призвал готовиться к развитию событий с COVID
Президент обсудил с главами Крыма и Севастополя меры по предупреждению распространения коронавируса

При этом пассажирские перевозки по автобусным, троллейбусным и трамвайным маршрутам городского и пригородного сообщения будут осуществляться ежедневно с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 по графику выходного дня.

Грузоперевозки будут выполняться при наличии справки, выдаваемой организацией-отправителем, или товарно-транспортной накладной.

На территории республики полностью ограничиваются перевозки пассажиров и багажа легковыми такси вместимостью более пяти мест с учетом места водителя.

Кроме того, на указанный период времени приостанавливается движение пригородных поездов по маршруту Керчь–Анапа–Керчь.

Ранее в среду стало известно, что на полуострове с 00:00 2 апреля вводится режим карантина из-за COVID-19.

Исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев запретил использование маломерных судов для экскурсий, прогулок или рыбалки в регионе. Отмечалось, что не будут работать паромная переправа и троллейбусы.

Накануне управление Минтранса в Крыму сообщало, что полуостров с 31 марта по 14 апреля прекратил автобусное сообщение с другими субъектами. Внутри республики междугороднее автобусное сообщение не отменялось, кроме случаев отсутствия пассажиров.

Кроме того, с 1 по 14 апреля прекратилась продажа билетов на межрегиональные маршруты — в Краснодарский край и Севастополь. Мера действует до принятия решения о возобновлении перевозок.

Ранее 30 марта крымчанин, заразившийся коронавирусом, стал фигурантом уголовного дела из-за нарушения карантина. Мужчина заразил другого человека. На нарушителя завели дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

По данным оперштаба на 1 апреля, в России коронавирусом заразились 2777 человек, за минувшие сутки зарегистрировали 440 новых случаев.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крым временно прекратил автобусное сообщение с регионами
Карантин введут в Крыму в ночь на 2 апреля

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020