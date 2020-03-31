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Крым временно прекратил автобусное сообщение с регионами

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Крым временно прекратил автобусное сообщение с другими регионами из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 31 марта сообщило министерство транспорта республики.

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«Прекращена реализация проездных билетов на межрегиональные маршруты регулярных перевозок в направлении Краснодарского края до принятия решения о возобновлении перевозок», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы министерства.

Срок прекращения автобусного сообщения — с 31 марта по 14 апреля. На этот же период будут прекращены автобусные рейсы в направлении Севастополя.

При этом внутри республики междугороднее автобусное сообщение не отменяется, за исключением случаев отсутствия пассажиров. В этой ситуации решение об отмене рейса будет принято непосредственно перед временем отправления.

Железнодорожное сообщение пригородного и дальнего следования будет осуществляться без ограничений.

30 марта в Крыму местный житель, заболевший коронавирусом, стал фигурантом уголовного дела. Он нарушил карантин и заразил другого человека. Дело завели по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

В России, по состоянию на 31 марта, диагностировано 2337 случаев заболевания COVID-19, из них 500 — за последние сутки. 121 человек вылечился, 17 пациентов скончались.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, началась в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometers на 31 марта, во всем мире зарегистрировано 802 567 заболевших, скончались 39 019 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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