Карантин введут в Крыму в ночь на 2 апреля

Режим карантина из-за коронавирусной инфекции COVID-19 вводится с 00:00 2 апреля в Крыму. Об этом глава республики Сергей Аксенов заявил в среду, 1 апреля, на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

По его словам, на полуострове не выявлено новых случаев заболевания, но принято решение об ужесточении карантинных мер. С 00:00 часов на Крымском мосту будет выставлен специальный блокпост.

«Будет проведен стопроцентный досмотр без отключения всего автомобильного транспорта», — цитирует главу республики «Федеральное агентство новостей».

Проверять будут все виды транспорта, въезжающие на территорию полуострова. Будут приняты меры и для досмотра железнодорожного транспорта, прибывающего в Крым, передает RT.

Необходимая нормативная база, касающаяся введения дополнительных ограничительных мер, должна быть готова в среду до 17:00. В документах будут указаны меры ответственности для нарушителей режима.

Глава Республики Крым не исключил, что карантинные меры могут быть продлены на следующую неделю, сообщает НСН.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 1 апреля, достигло 2777. Умерли 24 человека, вылечились — 190.

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