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Еще шесть случаев заражения коронавирусом подтвердились в Челябинской области

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Фото: РИА Новости/Павел Кононов
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В Челябинской области подтвердились еще шесть случаев заражения коронавирусном SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19. Болезнь протекает у всех граждан в легкой форме, сообщил в среду, 1 апреля, губернатор региона Алексей Текслер.

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Накануне в области было 14 подтвержденных случаев коронавируса.

«За последние сутки у нас подтвердилось шесть случаев заражения. Таким образом, к 14 случаям добавились шесть, всего в регионе их 20. Также за последние сутки добавились четыре новых условно подтвержденных случая», — цитирует Текслера «РИА Новости».

По данным губернатора, двое вылечились от инфекции, это пациенты из Миасса и Магнитогорска, уточняет REGNUM.

Таким образом, сейчас лечение проходят 18 человек, сообщается на сайте kp.ru.

Число заразившихся коронавирусом в России, по данным оперштаба на 1 апреля, достигло 2777. Умерли 24 человека, вылечились — 190.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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