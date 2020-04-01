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В ЦОДД составили правила безопасной поездки на авто во время карантина

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал в своем Twitter-аккаунте правила, которые помогут сделать поездку по городу на машине максимально безопасной во время пандемии коронавируса.

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Так, ведомство рекомендует передвигаться на автомобиле без попутчиков. Если предполагается перевозка пассажира, необходимо убедиться в отсутствии у него явных признаков заболевания.

Кроме того, ЦОДД рекомендует тщательно дезинфицировать все поверхности автомобиля, которых вы касаетесь до и после поездки, а также чаще проветривать салон.

Также по возможности необходимо заменить салонный фильтр. При этом в ведомстве подчеркнули, что если у автомобилиста нет в наличии нового фильтра, то не нужно выезжать и искать новый, а лучше просто остаться дома.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.

По состоянию на 1 апреля в России диагностировано 2777 случаев заболевания COVID-19, из них 440 — за последние сутки, 24 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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