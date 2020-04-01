Житель Вьетнама сделал из дерева копию Toyota Land Cruiser 200

Краснодеревщик из Вьетнама и по совместительству автор YouTube-канала Woodworking Art собрал из пяти досок масштабную модель внедорожника Toyota Land Cruiser 200.

Сначала мастер распечатал на принтере изображение машины в нужном размере. Затем вырезал по шаблону боковины кузова, колеса, крышу и днище, которые затем соединил между собой с помощью клея и саморезов. Лобовое стекло, фары, фонари, а также ходовые огни были сделаны из пластика и фольги.

У деревянного Toyota Land Cruiser 200 поворачиваются передние колеса, открываются все двери, капот, багажное отделение.

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