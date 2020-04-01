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Власти Крыма запретили туристические прогулки на катерах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Глава Крыма Сергей Аксенов запретил туристические прогулки на катерах. Об этом он заявил 1 апреля во время заседания республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

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«Туристической деятельности не будет. Воспрепятствовать в полном объеме», — приводит его слова «РИА Новости».

При этом рыбный промысел, по словам Аксенова, будет продолжен при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Накануне прогулки на катерах и лодках запретил исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Ранее 30 марта Аксенов сообщил, что в Крыму в случае нарушения санитарно-эпидемиологических правил на фоне распространения коронавиуса могут быть закрыты сельскохозяйственные ярмарки и продовольственные рынки.

В тот же день стало известно об уголовном деле, возбужденном в отношении жителя Крыма, который вернулся из страны с неблагополучной ситуацией с коронавирусом и нарушил режим самоизоляции.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.

Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны, в том числе и Крым.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 440, достигнув к 1 апреля 2777. Пациенты зарегистрированы в 75 регионах. За весь период выздоровели 190 человек. За последние сутки зафиксировано семь новых смертей от коронавируса. Таким образом, общее количество погибших достигло 24.

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