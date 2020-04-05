Экономисты предрекли России двухлетнюю рецессию

Экономическая ситуация в связи с пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть развивается по «кризисному» или даже «шоковому сценарному варианту». В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) представили «конструктивный» и «жесткий» варианты прогноза по российской экономике.

Эксперты предупреждают, что «более или менее жесткой рецессии» избежать не удастся, а значит, за текущей ситуацией последуют социальные последствия, в том числе рост бедности и безработицы.

«Для нашей страны из-за самой «идеальности» экономического шторма — сочетания «карантинного шока» с остановкой в крупных городах целых секторов бизнеса и резкого падения «нефтяных доходов» <…> — кризис может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом», — полагают в центре.

«Конструктивный вариант» подразумевает, что в экономике страны приоритетами станут предотвращение безработицы и массового закрытия компаний МСП, поддержка доходов населения, сдерживание инфляции, поддержка рубля и инвестиционной активности. При таком варианте удастся сдержать падение ВВП на уровне 2,3–2.5% в 2020 году и 0,5–0,8% в 2021-м, а к 2022-му прирост составит 0,6–1%.

«Жесткий» или «кризисный вариант» предполагает падение ВВП на 3–3,3% в 2020 году и на 0,8–1% в 2021-м.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что пандемия коронавируса вызовет мировой экономический кризис, который еще «заявит о себе».

2 апреля в качестве меры по борьбе с коронавирусом глава государства Владимир Путин продлил период нерабочих дней до конца месяца. Комментируя это решение, Песков отметил, что оно станет «чрезвычайной и огромной нагрузкой» на экономику России, однако жизнь и здоровье граждан важнее.

Однако российские власти уже приняли ряд мер. направленных на поддержание экономики. В частности, 3 апреля был подписан закон, позволяющий гражданам и малому бизнесу обращаться в банк с требованием о предоставлении отсрочки по оплате кредита сроком до шести месяцев. В конце марта Путин предложил МСП отсрочку по налогам, кроме НДС и страховых взносов, а также ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей, оказавшихся в особо сложной ситуации. Сама процедура банкротства будет бесплатной.

Антикризисный план ранее озвучили в Совете Федерации, «Известия» ознакомились с документом. Собственные меры уже озвучили в Минэкономразвития 3 апреля. Кроме того, правительство намерено выделить 150 млрд рублей на поддержку занятости в стране.