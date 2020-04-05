Россияне стали покупать меньше фруктов и овощей из-за коронавируса
Из-за эпидемии коронавируса спрос на овощи и фрукты упал на 30%. По мнению гендиректора информационно-аналитического агентства INFOLine Ивана Федякова, это связано с нежеланием россиян покупать товар без упаковки.
Федяков отметил, что многие фрукты и овощи не проходят термообработку, поэтому люди могут опасаться контакта с ними, ведь на поверхности может быть коронавирус.
Однако остался один фрукт, который как был популярен, так и не сдал позиций, несмотря на COVID-19.
«Бананы из-под удара вышли, но многие категории фруктов и овощей, наоборот, попали. На отдельные категории фруктов и овощей произошло снижение и в два раза, и в более чем два раза», — рассказал эксперт радио Sputnik.
Он отметил, что спрос также упал из-за временного закрытия ресторанов и других предприятий общественного питания, которые являлись оптовыми покупателями.
4 апреля Роспотребнадзор посоветовал россиянам есть больше овощей и фруктов на самоизоляции, а также снизить потребление соли и сахара.
Ранее в ведомстве рассказали, как лучше обрабатывать и мыть принесенные из магазина продукты на фоне распространения коронавируса.