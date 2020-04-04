Прямой эфир
Сюжет:

Захарова рассказала о выплатах для россиян за рубежом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне, находящиеся за рубежом и не имеющие возможности вернуться на родину, получат финансовую поддержку в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 4 апреля.

По ее словам, средства, выделенные правительством страны на оказание содействия соотечественникам за границей, уже поступили на счет ведомства. Комиссия при МИДе, уполномоченная рассматривать заявки на получение помощи, начинает свою работу.

«Спасибо, что кормят, но спим мы на полу»
Несколько сотен человек застряли в аэропорту Дохи в ожидании возвращения на родину

«Первые обращения, уже поступившие на портал госуслуг, обрабатываются, а выплаты нуждающимся поступят в ближайшее время», — цитирует ее ТАСС.

Кроме того, 6 апреля возобновится работа по формированию графика вывозных рейсов для россиян. Как объяснила ранее в этот день вице-премьер Татьяна Голикова, власти взяли двухдневный «тайм-аут», чтобы оценить маршруты, количество пассажиров и определить место, где вернувшиеся граждане будут проходить карантин по COVID-19.

3 апреля источники «Известий» сообщили, что РФ собирается приостановить международное авиасообщение, в том числе вывозные рейсы, с 4 апреля. Позднее эту информацию подтвердили в оперштабе, а Росавиация приостановила действие разрешений на полеты.

4 апреля правительство утвердило порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за рубежом. Им рекомендовано заполнить форму на портале госуслуг. Заявки будет рассматривать комиссия при МИДе в течение 24 часов. В случае одобрения помощь поступит на счет заявителя в течение суток, позднее будет направлена информация о дате вывозного рейса.

К 1 апреля уже было получено 900 заявок. На содействие россиянам за рубежом кабмином выделено 500 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
S7 приостановила вывозные рейсы
Вирусолог назвал условие для снижения распространения коронавируса в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020