Захарова рассказала о выплатах для россиян за рубежом

Россияне, находящиеся за рубежом и не имеющие возможности вернуться на родину, получат финансовую поддержку в ближайшее время. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 4 апреля.

По ее словам, средства, выделенные правительством страны на оказание содействия соотечественникам за границей, уже поступили на счет ведомства. Комиссия при МИДе, уполномоченная рассматривать заявки на получение помощи, начинает свою работу.

«Первые обращения, уже поступившие на портал госуслуг, обрабатываются, а выплаты нуждающимся поступят в ближайшее время», — цитирует ее ТАСС.

Кроме того, 6 апреля возобновится работа по формированию графика вывозных рейсов для россиян. Как объяснила ранее в этот день вице-премьер Татьяна Голикова, власти взяли двухдневный «тайм-аут», чтобы оценить маршруты, количество пассажиров и определить место, где вернувшиеся граждане будут проходить карантин по COVID-19.

3 апреля источники «Известий» сообщили, что РФ собирается приостановить международное авиасообщение, в том числе вывозные рейсы, с 4 апреля. Позднее эту информацию подтвердили в оперштабе, а Росавиация приостановила действие разрешений на полеты.

4 апреля правительство утвердило порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за рубежом. Им рекомендовано заполнить форму на портале госуслуг. Заявки будет рассматривать комиссия при МИДе в течение 24 часов. В случае одобрения помощь поступит на счет заявителя в течение суток, позднее будет направлена информация о дате вывозного рейса.

К 1 апреля уже было получено 900 заявок. На содействие россиянам за рубежом кабмином выделено 500 млн рублей.