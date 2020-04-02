Вирусолог назвал условие для снижения распространения коронавируса в России

После того как в Россию вернутся все туристы, а граница будет полностью закрыта, распространение коронавируса в стране может пойти на спад. Об этом заявил главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Зуев.

Он подчеркнул, что процесс возвращения из-за рубежа «подогревает» растущее число заболевших в стране.

«Приезжают люди, которые были выгнаны из гостиниц, которых не пускали в аэропорты, они болтались неизвестно где, неизвестно с кем они контактировали там. И потом они приехали сюда. Но их же предупреждали, что не надо было уезжать. Они же уезжали в разгар пандемии. Это и продолжает привозить нам сюда инфекцию. Уже от них начинаются заболевания», — рассказал Зуев «РИА Новостям» в четверг, 2 апреля.

Также вирусолог подчеркнул, что карантин является хорошим средством для борьбы с инфекцией. Однако для того, чтобы принимаемые в стране меры «начали работать», необходимо прекратить пускать туристов.

Накануне сообщалось, что ученые из Университета Гонконга пришли к выводу, что переливание крови от переболевших коронавирусом людей может помочь при лечении новых пациентов.

По данным на 2 апреля, в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3 548 человек. Скончались 30 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии 8 (800) 2000-112.