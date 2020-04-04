В Эр-Рияде заявили о готовности к сотрудничеству для решения по нефти

Саудовская Аравия выразила готовность к сотрудничеству с участниками нефтяного рынка для поиска решения по его стабилизации и балансу. Об этом в пятницу, 3 апреля, заявил министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман бен Абдель Азиз в беседе с новостным агентством SPA.

«Королевство всё еще открывает свои объятия тем, кто хочет найти решения для рынков нефти, призвав провести срочное заседание стран – участниц сделки ОПЕК+ и группы других стран в рамках постоянных усилий королевства по поддержке глобальной экономики в этих исключительных обстоятельствах и в знак признательности за желание президента США Дональда Трампа установить баланс на рынках», — цитирует «РИА Новости» высказывание главы ведомства.

Министр энергетики также опроверг сообщения об отказе продления соглашения по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и о давлении на американских производителей сланцевой нефти, что подтвердили и в МИДе Саудовской Аравии.

Ранее СМИ сообщили о подготовке внеплановой встречи ОПЕК+ по инициативе Саудовской Аравии. Заседание может состояться 6 апреля.

3 апреля президент России Владимир Путин заявил о необходимости снижения добычи нефти до 10 млн баррелей в сутки. Министр энергетики РФ Александр Новак также предупредил о возможности дальнейшего обвала нефтяных цен. Собеседник «Интерфакса» рассказал, что Саудовская Аравия пойдет на значительное сокращение нефтедобычи, если США и Россия поступят так же.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами.