Прямой эфир
Сюжет:

В Эр-Рияде заявили о готовности к сотрудничеству для решения по нефти

0
Фото: Global Look Press/Friso Gentsch/dpa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Саудовская Аравия выразила готовность к сотрудничеству с участниками нефтяного рынка для поиска решения по его стабилизации и балансу. Об этом в пятницу, 3 апреля, заявил министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман бен Абдель Азиз в беседе с новостным агентством SPA.

«Королевство всё еще открывает свои объятия тем, кто хочет найти решения для рынков нефти, призвав провести срочное заседание стран – участниц сделки ОПЕК+ и группы других стран в рамках постоянных усилий королевства по поддержке глобальной экономики в этих исключительных обстоятельствах и в знак признательности за желание президента США Дональда Трампа установить баланс на рынках», — цитирует «РИА Новости» высказывание главы ведомства.

Министр энергетики также опроверг сообщения об отказе продления соглашения по сокращению нефтедобычи ОПЕК+ и о давлении на американских производителей сланцевой нефти, что подтвердили и в МИДе Саудовской Аравии.

Ранее СМИ сообщили о подготовке внеплановой встречи ОПЕК+ по инициативе Саудовской Аравии. Заседание может состояться 6 апреля.

3 апреля президент России Владимир Путин заявил о необходимости снижения добычи нефти до 10 млн баррелей в сутки. Министр энергетики РФ Александр Новак также предупредил о возможности дальнейшего обвала нефтяных цен. Собеседник «Интерфакса» рассказал, что Саудовская Аравия пойдет на значительное сокращение нефтедобычи, если США и Россия поступят так же.

Обвал цен на нефть произошел 9 марта, после того как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти участвующими в соглашении странами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Саудовская Аравия назвала условия снижения нефтедобычи
Эксперты оценили влияние твитов Трампа на нефтяные котировки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020