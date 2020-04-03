Саудовская Аравия назвала условия снижения нефтедобычи

Саудовская Аравия пойдет на значительное сокращение нефтедобычи, если США и Россия также выполнят это условие. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства добавил, что алгоритм процесса еще не определен. Кроме того, он не уточнил, готов ли Эр-Рияд на ограничение нефтедобычи по сравнению с I кварталом.

Накануне газета The Wall Street Journal писала, что Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти до менее 9 млн баррелей, если присоединятся другие страны.

В свою очередь, президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации на мировых рынках энергетики отметил необходимость снизить добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки.

Ранее СМИ сообщили о подготовке внеплановой встречи ОПЕК+ по инициативе Саудовской Аравии. Заседание может состояться 6 апреля.

Цены на нефть обрушились 9 марта, после того как Россия и страны-участницы сделки ОПЕК+ 6 марта не договорились о сокращении нефтедобычи.

В результате Саудовская Аравия заявила, что собирается увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены упали на рекордные 30%.