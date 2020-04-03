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Песков заявил об отсутствии в планах Путина контактов с Саудовской Аравией

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Путина с партнерами из Саудовской Аравии по ситуации в энергетике пока не планируется. При этом в контакте с коллегами находится министр энергетики РФ Александр Новак.

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«Пока нет. В контакте со своими коллегами министр Новак», — сказал Песков журналистам «РИА Новости» 3 апреля.

Ранее в тот же день на совещании о ситуации на нефтяных рынках президент России заявил, что одна из причин обвала цен –— это выход партнеров из Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ими добычи и одновременная информация о готовности предоставить скидки на топливо.

Накануне, 2 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил о ценах на нефть с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, который, в свою очередь, до этого обсуждал вопрос с Путиным. По словам американского лидера, и Россия, и Саудовская Аравия пообещали значительно сократить добычу. В Кремле при этом опровергли, что Путин вел такой разговор.

Цены на нефть обрушились 9 марта, после того как Россия и страны — участницы сделки ОПЕК+ 6 марта не договорились о сокращении нефтедобычи.

В результате Саудовская Аравия заявила, что собирается увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены на это сырье упали на рекордные 30%.

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