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Эр-Рияд опроверг сообщения о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг информацию о желании королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, которая прозвучала в одном из российских СМИ. Соответствующее заявление опубликовало ведомство страны в Twitter.

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Министр также назвал неверным сообщения, что цены на нефть снизились в том числе из-за выхода королевства из ОПЕК+.

По его словам, Эр-Рияд стремился к сокращению нефтедобычи и достижению баланса рынка. Это, считает глава ведомства, соответствует интересам производителей сланцевой нефти «вопреки заявлению России и ее стремлению удерживать низкие цены, чтобы оказать влияние на сланцевую нефтедобычу».

Кроме того, глава МИДа подтвердил, что Саудовская Аравия созвала срочное совещание по нефти, и подчеркнул, что королевство ожидает от России «правильное решение».

Ранее собеседник «Интерфакса» рассказал, что Саудовская Аравия пойдет на значительное сокращение нефтедобычи, если США и Россия поступят так же.

2 апреля стало известно о подготовке внеплановой встречи ОПЕК+ по инициативе Саудовской Аравии. Заседание может состояться 6 апреля.

Цены на нефть обрушились 9 марта, после того как Россия и страны – участницы сделки ОПЕК+ не договорились о сокращении нефтедобычи.

В результате Саудовская Аравия заявила, что собирается увеличить добычу до 12 млн баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены на это сырье упали на рекордные 30%.

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