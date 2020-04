Эр-Рияд опроверг сообщения о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд опроверг информацию о желании королевства избавиться от производителей сланцевой нефти, которая прозвучала в одном из российских СМИ. Соответствующее заявление опубликовало ведомство страны в Twitter.

Министр также назвал неверным сообщения, что цены на нефть снизились в том числе из-за выхода королевства из ОПЕК+.

По его словам, Эр-Рияд стремился к сокращению нефтедобычи и достижению баланса рынка. Это, считает глава ведомства, соответствует интересам производителей сланцевой нефти «вопреки заявлению России и ее стремлению удерживать низкие цены, чтобы оказать влияние на сланцевую нефтедобычу».

Кроме того, глава МИДа подтвердил, что Саудовская Аравия созвала срочное совещание по нефти, и подчеркнул, что королевство ожидает от России «правильное решение».

FM Prince @FaisalbinFarhan: “Statements Attributed to One of Russian President's Media Are Completely Devoid of Truth” pic.twitter.com/WMPFc0j5s4