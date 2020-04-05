«Биатлонная сборная превратилась в экспериментальную лабораторию»

Биатлонный сезон завершился, но вокруг этого вида спорта продолжают кипеть нешуточные страсти. На днях группа заслуженных биатлонистов и тренеров призвала президента СБР Владимира Драчева сложить свои полномочия. Последние события «Известия» обсудили с Дмитрием Ярошенко — двукратным чемпионом мира , обладателем малого Кубка мира – 2006/2007 по программе гонок преследования. Он поделился мнением о скандалах в СБР, подверг критике отчеты наставников национальной команды по итогам сезона, а также объяснил, почему возвращение Валерия Польховского на пост старшего тренера пойдет на пользу женской сборной.

— Самое громкая тема этой недели — письмо тренеров и ветеранов биатлона в адрес Владимира Драчева с призывом покинуть пост президента СБР. Вам предлагали его подписать?

— Нет. Я ознакомился с ним, когда оно появилось в СМИ. На мой взгляд, такие выпады не способствуют стабилизации положения в нашем биатлоне, а наоборот, раскачивают лодку. Идет какая-то цепная реакция. Кто-то начинает говорить, что не подписывал, кто-то заявляет, я получил письмо, но не скажу, кто мне его направил. Какой-то детский сад. Я уважаю тех, кто хочет ухода Драчева и откровенно говорит об этом. Но есть люди, которые плетут интриги за его спиной, но не высовываются — а вдруг он останется, а они уже высказались против. Знаю, что таких деятелей много, и это их совсем не красит.

— Исполнительный директор СБР Сергей Голиков заявил, что намерен организовать внеочередную выборную конференцию организации. Что думаете об этом?

— Я не вникал в устав и не могу сказать, насколько это реально. Честно, в последние годы мне интереснее наблюдать за другими видами спорта. Где чествуют своих спортсменов, любят тренеров, где нет войны в СМИ между разными кланами. В первую очередь это федерации бокса и лыжных гонок. Там результата добиваются не вопреки, а благодаря. Биатлон же превратился в сериал, который уже поднадоел. И дело тут далеко не в фигуре Драчева.

C1 Владимир Драчев (в центре) отвечает на вопросы журналистов у отеля Bagni di Salomone, где в номерах у биатлонистов сборной России проводила обыски итальянская полиция, февраль 2020 года Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— Как сплотить биатлонное сообщество?

— Поверьте, люди, которые составляют и подписывают эти письма, — далеко не глупые. Вместо того чтобы заниматься шапкозакидательством, отвлекаясь от насущных дел, которых много в период карантина, они бы сосредоточились на конструктивной работе. Надо решать глобальные вопросы — в том числе где тренироваться спортсменам. Нельзя пропустить месяц (в лучшем случае) подготовки, а потом поехать и побеждать на Кубке мира.

А то потом будем говорить — нам помешал коронавирус. Все будут выигрывать, а мы — искать отговорки и ссылаться на пандемию. Всем вместе надо подумать и предпринять какие-то действия. Возможно, выкупить или арендовать базу, максимально изолировать ее, чтобы там тренировалась только основная сборная. Чтобы все спортсмены перед этим прошли необходимые тесты. Говорю это навскидку, но я бы хотел увидеть от наших заслуженных деятелей какого-то конструктива. Сейчас же это какие-то эмоциональные письма, составленные за чашкой кофе. Правда, я чувствую отторжение к этому виду спорта, которому я посвятил столько лет.

— Но вы переживаете за то, как готовиться нашим биатлонистам в условиях карантина…

— Я сам сижу дома и пытаюсь делать какие-то упражнения. Но понимаю, что мне катастрофически не хватает движения. Хорошо, что сейчас у наших ребят отпуск и у них есть немного времени побыть в щадящем режиме. Но через месяц его уже не будет. Придется активно включаться в работу, если же мы упустим это время, то результаты окажутся не самые выдающиеся.

С2 Российская биатлонистка Ульяна Кайшева, старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын, Екатерина Юрлова-Перхт, специалисты комплексной научной группы Евгений Куваев и Наталья Дилкибаева и президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев на церемонии награждения этапа чемпионата мира по биатлону в шведском Эстерсунде, март 2019 года Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— Еще один важный вопрос на повестке дня: стоит ли менять старших тренеров сборной Сергея Белозерова и Виталия Норицына? Это сейчас активно обсуждается.

— Менять или не менять — судить не возьмусь. Скажу лишь, что, на мой взгляд, тренировать национальную сборную должны люди, которые подготовили чемпионов. Совершено огромное количество ошибок. И кто-то из-за этих ошибок не стал великим спортсменом, кто-то рано закончил, но кто-то пробился на самый верх и выиграл Олимпиаду или чемпионат мира. Это называется опыт, и его не накопить за два или даже четыре года. Наши же тренеры, не хочу их обидеть, занимаются, по ощущениям, только анализом и экспериментами.

— Это плохо?

— Лично у меня складывается впечатление, что сборная — это какая-то экспериментальная лаборатория. Но в национальной команде находятся не те люди, с которыми можно совершать ошибки. Из сезона в сезон. Это не юношеская команда, которой до взрослого спорта еще пять лет. Там возможны ошибки. Не выиграли юношеский ЧМ — впереди еще четыре попытки. У профессионалов же может быть всего два сильных сезона в карьере — потом начнется физиологический спад. Нельзя на них экспериментировать. А это делают, судя по итоговым отчетам тренеров.

Не хочу никого критиковать, но искренне не понимаю, что происходит. В стране есть грамотные тренеры. Тот же Михаил Шашилов, Валерий Польховский, Виктор Юрлов — отец Екатерины Юрловой. Последнему бы я смело доверил юниорскую команду.

— Что вас больше всего удивило в тренерских отчетах?

— Норицын пишет, что вероятная причина слабой стрельбы команды — увеличение стрелковой тренировки на 35%. Очень интересная точка зрения. Давайте вообще не тренироваться, и, может быть, тогда результат придет. Я шучу, конечно. Поймите, если спортсмен на тренировках не справляется с нагрузками, то он никогда не будет достойно выступать на Кубке мира. Не будет попадать в призы. Давайте называть вещи своими именами. Всем болельщикам надо понять этот факт. Если мы продолжим беречь спортсменов, как бы крамольно это ни звучало, ничего не изменится.

С3 Светлана Миронова на огневом рубеже эстафеты среди женщин на этапе чемпионата мира по биатлону в Антерсельве, февраль 2020 года Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Знаете, как пахали те же Дарья Домрачева и Анастасия Кузьмина? Да, возможно у них было небольшое преимущество, они попадали в свои сборные без отбора, но их тренировочный график был таким насыщенным, что его могли не выдержать и многие мужчины-биатлонисты. Или я знаю, что Светлана Слепцова подтягивались 20 раз, пусть и с рывками. А кто сейчас в сборной у девушек может подтянуться 10 раз? Скорее всего, никто. А профессиональный спорт — это жестокая вещь. И если физически ты не тянешь, надо выступать на Кубке IBU и никого не обманывать. В первую очередь, не обманывать ожидания болельщиков.

— Как исправить ситуацию?

— Если тренеры продолжат идти на поводу у спортсменов, результаты не изменятся. Если кто-то не справляется с нагрузками, то найдите тех, кто справляется. Их не надо десять, всего пять. На чемпионате России бегает по 50–60 девушек. Отберите из них пять-семь и сделайте на них полноценную ставку.

Мы слышим, что одна из спортсменок не захотела делать тренаж на чемпионате мира – 2020, хотя тренер Гурьев об этом попросил. Если честно, то в мои годы представить себе такого было нельзя. Пусть посмотрят, как тренируются синхронистки. По восемь часов в воде. Если кто-то не выдерживает таких нагрузок, то просто покидает команду и находится замена. В итоге у нашей сборной только золотые медали, а спортсменки даже не волнуются во время Олимпийских игр. Они, как роботы, выходят и делают свою работу. У нас же над спортсменками трясутся, боятся дать лишнее упражнение.

С4 Лариса Куклина Фото: РИА Новости/Александр Вильф

— Вы упомянули Польховского, который в этом году вернулся в СБР на позицию вице-президента. Он очень жесткий тренер?