Прощание с Мартеном: биатлонный сезон завершился на грустной ноте

Заключительный этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 (КМ) в финском Контиолахти был богат на яркие события. Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад завершил карьеру победой в гонке преследования, но главная награда сезона досталась норвежцу Йоханнесу Бо. Он опередил Фуркада на два очка в борьбе за «Большой хрустальный глобус». Сборная России не смогла выиграть медали в Финляндии, зато женская команда вернула себе максимальную квоту на следующий сезон. В каждой личной гонке КМ-2020/21 нашу страну будут представлять шесть спортсменок.

Замечательная карьера

Француз Мартен Фуркад объявил об уходе из большого спорта. Всего за карьеру биатлонист одержал 83 победы в личных гонках и 150 раз поднимался на пьедестал Кубка мира. Мартен является рекордсменом по количеству побед в общем зачете Кубка мира (семь). Француз 13 раз становился чемпионом мира, по этому показателю он занимает второе место после норвежца Уле Эйнара Бьорндалена, который побеждал 20 раз. Пять раз Фуркад завоевывал золото Олимпийских игр, дважды — серебро.

— Фуркад — невероятно сильный и талантливый спортсмен, — отметил в разговоре с «Известиями» трехкратный чемпион мира Иван Черезов. — У него была замечательная карьера, чего только стоит семь побед подряд в общем зачете Кубка мира. Он мог выиграть и в этом году, но не хватило совсем чуть-чуть. Думаю, что он и Бьорндален — два лучших биатлониста всех времен.

Йоханнес Бо выиграл Кубок мира второй год подряд. В 2019-м его главным конкурентом был Александр Логинов — в нынешнем сезоне россиянин занял седьмое место.

— Последние два сезона показали, что в мужском биатлоне нет превосходства одного спортсмена, — продолжил Иван Черезов. — Бо стоит особняком, но и у него в команде есть сильные партнеры, здорово прибавили французы, особенно Жаклен. Не стоит забывать и про Александра Логинова, который даже на фоне травм отлично подготовился и выступил на чемпионате мира – 2020. Так что в следующем сезоне любителям биатлона будет не хватать Фуркада, но борьба за «Большой хрустальный глобус» будет напряженной.

Зато лучшим новичком года на Кубке мира стал Никита Поршнев. Его лучший результат — 11-е место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце. Также он является бронзовым призером ЧМ-2019 в составе эстафетной команды. В общем зачете 24-летний россиянин занял 39-е место (четвертый результат в команде после Логинова, Елисеева и Гараничева).

— Тяжело позитивно оценивать сезон Никиты, несмотря на награду IBU, — рассказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион, вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков. — У Поршнева были проблемы со здоровьем, из-за болезни он пропустил часть подготовительного периода. Возможно, по этой причине он не смог максимально проявить себя. Будем надеяться, что в следующем году спортсмен сможет прибавить.

Плохие цифры

Мужская и женская сборные России смогли попасть в топ-5 Кубка наций, получив максимальную квоту на следующий сезон (шесть человек в каждой личной гонке Кубка мира). Женская команда заняла пятое место, набрав 6479 очков. Первой стала команда Норвегии (7865), вторая — Германия (7202), третья — Франция (7058), четвертая — Швеция (6896). Мужская сборная России заняла четвертое место, набрав 6896 очков. На первом месте — Норвегия (8192), на втором — Франция (7885), на третьем — Германия (7211).

Однако кроме максимальной квоты больше похвастаться нам особо нечем, ведь впервые с сезона-2013/14 российских биатлонистов не оказалось в топ-3 Кубка мира. В прошлом году вторым был Логинов, а до этого четыре года подряд в топ-3 сезон завершал Антон Шипулин. Третий раз в своей истории российских биатлонисток не оказалось в топ-15 Кубка мира. Лучшей из наших стала Екатерина Юрлова — 17-е место. В сезоне-2016/17 Татьяна Акимова закончила сезон на 16-й позиции. Годом раньше такое же место заняла Ольга Подчуфарова.

— Долгожданное личное золото чемпионата мира — это прекрасно, но в целом выступление сборной стоит оценивать именно по общему зачету Кубка мира, — заключил Иван Черезов. — Это показатель работы всей команды, и он не самый высокий. Руководству СБР стоит обратить внимание именно на эти цифры, чтобы понимать и объективно оценивать, в каком состоянии находится вид спорта и в каком направлении двигаться дальше.

По словам Сергея Чепикова, лишь несколько спортсменов могут записать нынешний сезон себе в актив

— В плюс этот год могут занести себе Логинов, Елисеев и Халили, — считает Сергей Чепиков. — Остальные выглядят не так, как мы этого хотели. Радует, что появилось несколько новых имен, в том числе Кристина Резцова и тот же Карим Халили. Также выделю удачное выступление на юниорском чемпионате мира, юношеских Олимпийских играх. Теперь надо грамотно подвести и сохранить ребят, которые выйдут у нас из юниорского возраста.

Напомним, что сборная России триумфально выступила на юниорском чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде — наши спортсмены завоевали девять медалей, в том числе пять золотых. Главной героиней турнира стала Анастасия Шевченко, сделавшая золотой дубль и финишировавшая в гонке преследования с флагом страны.