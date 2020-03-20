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Не отстрелялся: Сергей Белозеров продолжит тренировать биатлонную сборную

Долгожданная победа Александра Логинова в личной гонке ЧМ затмила не самый удачный год мужской команды
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Не отстрелялся: Сергей Белозеров продолжит тренировать биатлонную сборную
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2020-03-19 15:44:36
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Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону в следующем сезоне меняться не будет: Сергей Белозеров сохранит пост старшего тренера, а его помощники Максим Максимов и Артем Истомин продолжат отвечать за стрелковую и функциональную подготовку соответственно. Об этом «Известиям» сообщил источник в Союзе биатлонистов России (СБР). Перемены ожидают только женскую сборную: ее наставник Виталий Норицын покинет свой пост. Оценку работе специалистов даст тренерский совет СБР, который состоится примерно через три недели. Пройдет он очно или онлайн — зависит от ситуации с карантином, пояснил «Известиям» глава совета Евгений Редькин.

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Удовлетворительно

Золото Александра Логинова в личной гонке чемпионата мира, которое наши биатлонисты не могли завоевать 12 лет, безусловно, - прорыв. Но в целом, то, что мужской биатлон не добился серьезного прогресса на фоне мировых лидеров, вызывает беспокойство. Всего пять медалей на этапах Кубка мира-2019/20, тогда как в прошлом году было десять - семь у Александра Логинова и три в эстафетах.

В этом сезоне в командных гонках мы постоянно были в шаге от подиума. Правда, появился один новый личный призер — Матвей Елисеев, который выиграл бронзу бронзу в спринте на первом этапе Кубка мира. Ему удалось завершить сезон на 15-м месте в общем зачете. Логинов стал седьмым. Эти результаты позволят обоим спортсменам отобраться в основу на сезон-2020/21 без контрольных стартов.

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Матвей Елисеев

Матвей Елисеев

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Но за Логиновым и Елисеевым буквально пропасть. Причем мы очень сильно уступаем соперникам в ходе. Третий номер по скорости — ветеран Дмитрий Малышко, но от его услуг решили отказаться еще в декабре 2019-го. Под конец сезона разогнался Эдуард Латыпов, но сильно потерялся Евгений Гараничев, которого президент СБР Владимир Драчев, похоже, уже списал в запас. Непонятно, в какую сторону движется лучший новичок года по версии IBU Никита Поршнев. Он провел сезон без очевидных провалов, но всего с одной яркой гонкой (11-е место в индивидуальной гонке ЧМ-2020).

В стрельбе мы в основном прибавили, даже Александр Логинов, который в прошлом году был лишь 45-м в мире по этому компоненту (83% точных попаданий). Сейчас он 22-й - 88%. Елисеев подтянул стрельбу с 80% до почти 87%. Кирилл Стрельцов и вовсе произвел фурор - из 40 выстрелов в гонках Кубка мира у него 39 попаданий (97%). Стрельцов, как и наш юниор Карим Халили, неплохо дебютировал на взрослом уровне, в следующем году они вполне могут регулярно попадать в основу.

С2
Логинов

Александр Логинов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Общие результаты довольно противоречивы, но они позволят старшему тренеру мужской сборной 58-летнему Сергею Белозерову сохранить свою должность. Специалист занял этот пост в начале осени 2019-го, сменив Анатолия Хованцева, который сосредоточился на решении более глобальных вопросов.

В отличие от Виталия Норицына, который не справился с поставленными задачами в женской сборной, к работе Белозерова и его помощников нет столь серьезных претензий, — пояснил «Известиям» источник в СБР. — Он продолжит тренировать сборную в следующем году. Возможно, для того, чтобы подтянуть скорость, к их тренерской команде добавится специалист по лыжной подготовке.

Наставников всех сборных, включая резервные и юниорские, заслушают на тренерском совете.

С3
Сергей Белозеров

Сергей Белозеров

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
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До 25 марта они должны прислать нам отчеты о своей работе по итогам сезона, — рассказал «Известиям» глава тренерского совета СБР, олимпийский чемпион Евгений Редькин. — Мы проанализируем эти данные, получим обратную связь от регионов. Это займет какое-то время, через три недели проведем тренерский совет. Будет ли он проходить как обычно, когда все специалисты собираются в одном месте и ведут живую дискуссию, или мы пообщаемся онлайн, в связи с угрозой распространения коронавируса, пока не понятно. Следим за развитием событий.

Неуд

В 2019 году работа старших тренеров обеих сборных была признана удовлетворительной. «Известия» попросили Евгения Редькина дать свою личную оценку итогам завершившегося сезона.

На мой взгляд, выступление женской сборной стоит однозначно признать неудовлетворительным, — заявил он. — Очень слабые результаты на Кубке мира, всего одно попадание в топ-10 в личных гонках (6-е место Юрловой-Перхт в масс-старте. - "Известия") и провал в эстафете чемпионата мира (8-е место). Такого давно не было. Что касается мужской сборной, то ей можно поставить "удовлетворительно", но с большой натяжкой. Личное золото Логинова на ЧМ-2020 и неплохая первая половина сезона от Елисеева — это приятные моменты, но остальные ребята выступили ниже своего уровня.

С4
Екатерина Юрлова-Перхт

Екатерина Юрлова-Перхт

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Еще во время ЧМ в Антхольце глава СБР Владимир Драчев заявил, что Виталий Норицын покинет свой пост. Его преемником может стать Валерий Польховский, который в декабре 2019-го был назначен вице-президентом СБР по организации деятельности сборных команд. За свою тренерскую карьеру 66-летний специалист уже дважды возглавлял женскую сборную - с 2001-го по 2007 год и с 2011-го по 2014-й. Но есть и другие кандидаты, хотя в СБР пока не готовы раскрывать их фамилии.

— Мне бы хотелось, чтобы решение по тренерскому составу было принято коллегиально, после тщательного обсуждения на совете, где смогут высказаться действующие наставники, представители регионов, наши заслуженные ветераны, — отметил в разговоре с «Известиями» вице-президент СБР, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. — Утверждать же или не утверждать решения тренерского совета будет правление СБР в начале мая. У нас есть достойные кандидаты, способные помочь женской сборной повысить свой уровень.

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Виталий Норицын

Виталий Норицын

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Член правления СБР, трехкратный чемпион мира Иван Черезов подчеркнул, что соглашение с тренерами действует до 31 мая.

— Давайте не будем забегать вперед, пока у тренеров есть действующие контракты, не стоит говорить об их потенциальной замене, — сказал он «Известиям». — Да, мы все слышали слова президента СБР, что Норицын покинет свой пост, но такие решения не принимаются единолично. Давайте дождемся оценок тренерского совета, детального разбора ситуации и итогового решения правления.

Окончательно кандидатуры тренеров сборной утверждает Министерство спорта.

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