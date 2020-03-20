Не отстрелялся: Сергей Белозеров продолжит тренировать биатлонную сборную

Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону в следующем сезоне меняться не будет: Сергей Белозеров сохранит пост старшего тренера, а его помощники Максим Максимов и Артем Истомин продолжат отвечать за стрелковую и функциональную подготовку соответственно. Об этом «Известиям» сообщил источник в Союзе биатлонистов России (СБР). Перемены ожидают только женскую сборную: ее наставник Виталий Норицын покинет свой пост. Оценку работе специалистов даст тренерский совет СБР, который состоится примерно через три недели. Пройдет он очно или онлайн — зависит от ситуации с карантином , пояснил «Известиям» глава совета Евгений Редькин.

Удовлетворительно

Золото Александра Логинова в личной гонке чемпионата мира, которое наши биатлонисты не могли завоевать 12 лет, безусловно, - прорыв. Но в целом, то, что мужской биатлон не добился серьезного прогресса на фоне мировых лидеров, вызывает беспокойство . Всего пять медалей на этапах Кубка мира-2019/20, тогда как в прошлом году было десять - семь у Александра Логинова и три в эстафетах.

В этом сезоне в командных гонках мы постоянно были в шаге от подиума. Правда, появился один новый личный призер — Матвей Елисеев, который выиграл бронзу бронзу в спринте на первом этапе Кубка мира. Ему удалось завершить сезон на 15-м месте в общем зачете. Логинов стал седьмым. Эти результаты позволят обоим спортсменам отобраться в основу на сезон-2020/21 без контрольных стартов.

С1 Матвей Елисеев Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Но за Логиновым и Елисеевым буквально пропасть. Причем мы очень сильно уступаем соперникам в ходе. Третий номер по скорости — ветеран Дмитрий Малышко, но от его услуг решили отказаться еще в декабре 2019-го. Под конец сезона разогнался Эдуард Латыпов, но сильно потерялся Евгений Гараничев, которого президент СБР Владимир Драчев, похоже, уже списал в запас. Непонятно, в какую сторону движется лучший новичок года по версии IBU Никита Поршнев. Он провел сезон без очевидных провалов, но всего с одной яркой гонкой (11-е место в индивидуальной гонке ЧМ-2020).

В стрельбе мы в основном прибавили, даже Александр Логинов, который в прошлом году был лишь 45-м в мире по этому компоненту (83% точных попаданий). Сейчас он 22-й - 88%. Елисеев подтянул стрельбу с 80% до почти 87%. Кирилл Стрельцов и вовсе произвел фурор - из 40 выстрелов в гонках Кубка мира у него 39 попаданий (97%). Стрельцов, как и наш юниор Карим Халили, неплохо дебютировал на взрослом уровне, в следующем году они вполне могут регулярно попадать в основу.

С2 Александр Логинов Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Общие результаты довольно противоречивы, но они позволят старшему тренеру мужской сборной 58-летнему Сергею Белозерову сохранить свою должность. Специалист занял этот пост в начале осени 2019-го, сменив Анатолия Хованцева, который сосредоточился на решении более глобальных вопросов.

— В отличие от Виталия Норицына, который не справился с поставленными задачами в женской сборной, к работе Белозерова и его помощников нет столь серьезных претензий, — пояснил «Известиям» источник в СБР. — Он продолжит тренировать сборную в следующем году. Возможно, для того, чтобы подтянуть скорость, к их тренерской команде добавится специалист по лыжной подготовке.

Наставников всех сборных, включая резервные и юниорские, заслушают на тренерском совете.

С3 Сергей Белозеров Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

— До 25 марта они должны прислать нам отчеты о своей работе по итогам сезона, — рассказал «Известиям» глава тренерского совета СБР, олимпийский чемпион Евгений Редькин. — Мы проанализируем эти данные, получим обратную связь от регионов. Это займет какое-то время, через три недели проведем тренерский совет. Будет ли он проходить как обычно, когда все специалисты собираются в одном месте и ведут живую дискуссию, или мы пообщаемся онлайн, в связи с угрозой распространения коронавируса, пока не понятно. Следим за развитием событий.

Неуд

В 2019 году работа старших тренеров обеих сборных была признана удовлетворительной. «Известия» попросили Евгения Редькина дать свою личную оценку итогам завершившегося сезона.

— На мой взгляд, выступление женской сборной стоит однозначно признать неудовлетворительным, — заявил он. — Очень слабые результаты на Кубке мира, всего одно попадание в топ-10 в личных гонках (6-е место Юрловой-Перхт в масс-старте. - "Известия") и провал в эстафете чемпионата мира (8-е место). Такого давно не было. Что касается мужской сборной, то ей можно поставить "удовлетворительно", но с большой натяжкой. Личное золото Логинова на ЧМ-2020 и неплохая первая половина сезона от Елисеева — это приятные моменты, но остальные ребята выступили ниже своего уровня.

С4 Екатерина Юрлова-Перхт Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Еще во время ЧМ в Антхольце глава СБР Владимир Драчев заявил, что Виталий Норицын покинет свой пост. Его преемником может стать Валерий Польховский, который в декабре 2019-го был назначен вице-президентом СБР по организации деятельности сборных команд. За свою тренерскую карьеру 66-летний специалист уже дважды возглавлял женскую сборную - с 2001-го по 2007 год и с 2011-го по 2014-й. Но есть и другие кандидаты, хотя в СБР пока не готовы раскрывать их фамилии.

— Мне бы хотелось, чтобы решение по тренерскому составу было принято коллегиально, после тщательного обсуждения на совете, где смогут высказаться действующие наставники, представители регионов, наши заслуженные ветераны, — отметил в разговоре с «Известиями» вице-президент СБР, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. — Утверждать же или не утверждать решения тренерского совета будет правление СБР в начале мая. У нас есть достойные кандидаты, способные помочь женской сборной повысить свой уровень.

С5 Виталий Норицын Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Член правления СБР, трехкратный чемпион мира Иван Черезов подчеркнул, что соглашение с тренерами действует до 31 мая.

— Давайте не будем забегать вперед, пока у тренеров есть действующие контракты, не стоит говорить об их потенциальной замене, — сказал он «Известиям». — Да, мы все слышали слова президента СБР, что Норицын покинет свой пост, но такие решения не принимаются единолично. Давайте дождемся оценок тренерского совета, детального разбора ситуации и итогового решения правления.

Окончательно кандидатуры тренеров сборной утверждает Министерство спорта.