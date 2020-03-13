«Лидеры сборной по биатлону обязаны участвовать в чемпионате России»

Этап Кубка мира по биатлону в Контиолахти будет проходить без зрителей, но расписание не изменится. Таким образом, болельщики увидят еще пять гонок до окончания сезона. По решению Международного союза биатлонистов (IBU) заключительный этап КМ в Норвегии отменен из-за угрозы коронавируса. В разговоре с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион, глава федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев объяснил, чем важны последние старты в Финляндии, почему звезды не должны пренебрегать чемпионатом России – 2020, а также поделился мнением о делах биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые сейчас рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

— Этап Кубка мира в Контиолахти станет последним в сезоне. Нашим биатлонистам важно показать высокие результаты?

— Безусловно. Надо набрать как можно больше очков, чтобы занять место в Кубке наций, которое позволит получить максимальную квоту для мужской и женской команд на следующий сезон. К тому же в Контиолахти выступят молодые ребята (Карим Халили, Ульяна Кайшева, Кристина Резцова. — «Известия»). Для них очень важно еще раз проверить свои силы в соревновании с сильнейшими биатлонистами мира и получить заряд уверенности перед новым сезоном.

— Как вы отреагировали на слова президента СБР Владимира Драчева о том, что время Евгения Гараничева в сборной, похоже, подходит к концу?

— Дело не в словах президента, а в результатах спортсмена. Если по спортивному принципу Гараничев отберется в основу сборной после контрольных стартов, то неважно, сколько ему будет лет в тот момент. То же самое и в случае с молодыми, если они не дотягивают до уровня Кубка мира, зачем их тянуть туда за уши. Иными словами, всё будет зависеть только от Евгения, а не от мнения Драчева.

— При этом многие эксперты и главный тренер команды Анатолий Хованцев говорили, что сборную надо омолаживать…

— Я тоже сторонник привлечь в команду как можно больше молодых. Но где их взять? К сожалению, у нас практически нет ребят, способных уже сейчас закрепиться в основе и подвинуть ветеранов. Поэтому пусть бегают те, кто способен приносить очки в Кубке наций.

— Вы хорошо знакомы с Екатериной Юрловой-Перхт. Как считаете, 35-летняя чемпионка мира еще долго будет в составе сборной?

— Насколько я знаю, Катя пока не собирается заканчивать. Конечно, всякое может быть, но пока ее результаты говорят о том, что она абсолютный лидер женской сборной. Юрлова — единственная из наших девушек реально боролась за медали в личных гонках на чемпионате мира – 2019. Пару раз до подиума не хватило совсем чуть-чуть. Она опытная спортсменка и вполне может держать высокий уровень до Игр-2022. Несмотря на свой статус, Катя пока ни разу не участвовала в Олимпийских играх, и это надо исправить.

— Через год закончится дисквалификация у Маргариты Васильевой. На ваш взгляд, она еще сможет вернуться в сборную?

— Повторюсь, право отбираться в команду по спортивному принципу ни у кого не отнимается. Могу пожелать Васильевой только удачи, если у нее правда есть желание продолжать.

— В конце марта Спортивный арбитражный суд может огласить решение по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. На ваш взгляд, они имеют хорошие шансы выиграть дело у Международного олимпийского комитета (МОК)?

— Если бы они были гражданами любой страны Европы, условной Австрии или Словении, то я был бы практически уверен в благоприятном исходе. Но, учитывая, что они россиянки, всё не так однозначно. На сегодняшний день международное спортивное сообщество считает, что с нашими спортсменами можно поступать не по закону, а применять к ним коллективную ответственность. Это печально.

Тем не менее я верю, что здравый смысл возобладает и в этом деле арбитры CAS применят общепризнанные механизмы международного права.

— То же самое можно сказать и про апелляции Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой?

— Да. Главное, чтобы в решениях CAS главенствовали не эмоции и политика, а закон. Если они проиграют дело по всем правилам, то будет не так обидно. А так всех стригут под одну гребенку. Если ты русский — значит, преступник.

— Хотелось бы вернуться к теме сборной. Виталий Норицын с высокой долей вероятности покинет пост старшего тренера женской команды. Кто способен его заменить?

— У меня есть достойный кандидат, но я бы не хотел говорить его имя, чтобы не навредить человеку. Давайте немного подождем.

— А кто фаворит на эту позицию?

— Надо завершить сезон, провести тренерский и экспертный советы. Только после этого будут реальные кандидатуры.

— Чего вы ждете от чемпионата России, который должен стартовать в конце марта?

— Хорошо, что вы задали этот вопрос. Я считаю безобразием тот факт, что наши лидеры и сборная в полном составе не участвуют в чемпионате страны. На мой взгляд, они обязаны это делать, а не как обычно — когда приезжает по одному-два человека от основы. Остальные ссылаются на длинный сезон. Но давайте сравним наших дорогих биатлонистов с хоккеистами или баскетболистами, которые проводят 70–80 игр за сезон. Там что-то никто не плачет и не жалуется на усталость.