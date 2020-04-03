Работники ЖКХ в Челябинске выйдут на субботники

Первый субботники апреля в Челябинске проведут сотрудники жилищно-коммунального хозяйства без участия горожан. Об этом рассказал губернатор региона Алексей Текслер.

«Жилищно-коммунальные структуры все работают. Субботники и уборки будут организованы с помощью всех работающих служб», — цитирует главу области сайт 1obl.ru.

По данным сайта, режим самоизоляции на территории региона продлится как минимум до 19 апреля. Горожанам необходимо оставаться дома.

Накануне период нерабочих дней в России был продлен до конца апреля. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции. В России на сегодняшний день зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период 34 летальных исхода.

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