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Путин объяснил продление нерабочего периода до мая

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Продление нерабочего периода до мая необходимо, чтобы остановить дальнейшее распространение коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил президент России Владимир Путин в пятницу, 3 апреля.

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«Вы знаете, что в стране в соответствии с моим указом до конца апреля продлены особые меры предосторожности, карантинные мероприятия проводятся. И это необходимо, чтобы удержать распространение коронавирусной инфекции. Так считают специалисты», — сказал президент в ходе совещания Совбеза.

Первоначально Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. 2 апреля он продлил период нерабочих дней в России до конца месяца.

Мэр Москвы Сергей Собянин после обращения Путина к россиянам также объявил, что введенные с 30 марта в столице меры против коронавируса продлеваются до 1 мая.

Ограничительные меры ввели и в других регионах страны. Гражданам разрешается покидать дома только для получения неотложной медицинской помощи, поездок на работу в случае отсутствия возможности перейти на удаленный режим работы, для похода в ближайший магазин продуктов или в аптеку, а также для выгула домашних животных при условии, что они не будут отходить дальше 100 м от своего дома, или для выноса мусора.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах и 34 летальных исхода.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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