Путин призвал к ответственности глав регионов во время режима нерабочих дней

На губернаторах и руководителях регионов лежит особая ответственность в связи с продлением режима нерабочих дней. Об этом в пятницу, 3 апреля, заявил президент России Владимир Путин на совещание Совбеза.

Он отметил, что ответственность заключается в применении тех дополнительных полномочий, которыми российский лидер наделил глав субъектов для борьбы с коронавирусом.

«В этой связи прошу вас и передайте, пожалуйста, всем вашим сотрудникам в том числе и в регионы, на места — губернаторам необходимо оказывать всяческую поддержку», — сказал Путин.

По словам российского лидера, в условиях противодействия коронавирусной инфекции, важно добиться взаимодействия между всеми уровнями власти: муниципальным, региональным и федеральным.

Кроме того, президент подчеркнул, что необходимо обеспечить правопорядок и безопасность во всех регионах России на время пандемии.

Во время этого совещания Путин объяснил продление нерабочего периода до конца апреля. Он расценил данный шаг как обязательное условия для предотвращения распространения коронавируса и сокращение количества зараженных в стране.

Накануне 2 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до 30 апреля. В Кремле уже заявили, что количество установленных на самоизоляцию дней может быть сокращено, если не осложнится эпидемиологическая обстановка.

До конца недели главы регионы должны представить свой список мер, которые будут реализованы в течение нерабочих дней. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил, что подготовка перечня тех или иных мероприятий будет проходить в координации с правительственной комиссией.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.