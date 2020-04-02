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Песков разъяснил организацию режима нерабочих дней в регионах

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Руководители регионов в ближайшее время определят, как именно будет организован режим нерабочих дней в апреле. Об этом в четверг, 2 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Очевидно, что главам регионов на местах виднее, в какой именно степени следует реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», — приводит «РИА Новости» слова Пескова.

Песков добавил, что все нюансы режима нерабочих дней, региональные власти будут обсуждать с комиссией от правительства России.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до 30 апреля. Он подчеркнул, что работники непрерывно действующих предприятий, медучреждений и аптек, организаций, обеспечивающих продуктами питаниями и товарами первой необходимости, продолжат работать.

Кроме того, Путин наделил дополнительными полномочиями регионы, чтобы они могли эффективно бороться с коронавирусом. До конца недели все субъекты представят конкретный набор мер, которые будут приняты на местах.

С 29 марта в Москве и Подмосковье действует режим повышенной готовности. Позднее аналогичные меры ввели руководители и других регионов России.

В период режима самоизоляции люди могут покидать свои дома только в случае обращения за медицинской помощью, ради похода в магазин, аптеку или выгула домашних животных и для поездок на работу, если нет возможности перейти на удаленный режим.

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В частности, Мосгордума утвердила закон, который вводит административные штрафы для физических лиц в размере до 5 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции. Для юридических лиц штрафные санкции в десятки раз выше.

Вирус, получивший название SARS-CoV-2, начал распространяться по миру из китайского Уханя в конце декабря прошлого года. По данным на 2 апреля, в России зарегистрировано 3548 случаев заражения в 76 регионах, умерли 30 человек. Число заразившихся в мире — 990 тыс. человек, умерли 50,6 тыс.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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