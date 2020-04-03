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Во Владивостоке умер приехавший из Москвы пациент с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В больнице Владивостока скончался пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, который приехал в город из Москвы. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края в пятницу, 3 апреля.

52-летний мужчина поступил в инфекционный госпиталь краевой клинической больницы № 2 29 марта и с первого дня находился в палате интенсивной терапии.

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«Все дни пациент наблюдался врачом реаниматологом, ему оказывалась вся необходимая медицинская помощь»,— отмечается в сообщении.

По данным портала VL.ru со ссылкой на Минздрав региона, до перевода в инфекционный госпиталь пациент с 23 по 29 марта находился во владивостокской клинической больнице № 4. Там врачи диагностировали у мужчины двустороннюю пневмонию.

«При обращении в медучреждение он указал, что посещал Грецию, после чего жил какое-то время в Москве. Здесь у него семья, и во Владивосток пациент прилетел во второй половине марта. Через несколько дней почувствовал себя плохо, обратился в медучреждение, было проведено диагностирование, установлена двусторонняя пневмония», — сказано в сообщении.

После этого у мужчины был взят анализ на коронавирус, который оказался положительным. После этого его перевели ККБ № 2, а также пять человек, контактировавших с ним.

«В ночь на 3 апреля состояние пациента резко ухудшилось. Врачи до последнего боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось», — рассказали в минздраве Приморского края.

На сегодняшний день в Приморье зарегистрировано семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией, пишет «Газета.ру». Из них два человека уже вылечены и выписаны из больницы.

По данным на 3 апреля, в России зафиксирован 601 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 4149 человек, выздоровел 281 пациент.

Корона

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