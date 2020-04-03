Губернатор рассказал о числе тяжелых больных с коронавирусом в Подмосковье

В Подмосковье зарегистрированы четыре человека с коронавирусом в тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Воробьев подчеркнул, что в больницах региона около 1,4 тыс. оснащенных коек для больных коронавирусом. Заняты только 83 из них, цитирует его «РИА Новости».

«Сейчас у нас, что называется, всё под контролем», — сказал он.

По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зарегистрированы 34 летальных исхода.

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