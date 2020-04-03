Названа дата снятия полного запрета на продажу алкоголя в Забайкалье

В Забайкальском крае полный запрет на продажу алкогольной продукции будет снят 6 апреля. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление исполняющего обязанности министра экономического развития региона Александра Бардалеева.

Запрет будет снят не полностью. По словам чиновника, в регионе буду введены дополнительные ограничения по продаже алкоголя.

«Постановление будет действовать сегодня и в выходные, с понедельника мы введем временной интервал (продажи алкоголя), еще определимся, с какого по какое время он будет. Но это будет дневное время, без каких-либо вечерних послаблений», ― сказал Бардалеев.

2 апреля власти Забайкалья ввели запрет на розничную продажу алкоголя из-за многочисленных нарушений гражданами предписанного режима самоизоляции. В Красноярском крае по решению законодательного собрания приобрести спиртные напитки можно с 10:00 до 18:00. Аналогичные ограничения действуют в Башкирии.

Министерство здравоохранения России в тот же день поддержало подобные решения регионов.

1 апреля глава Карелии Артур Парфенчиков из-за распространения коронавируса ввел режим всеобщей самоизоляции в регионе и ограничил продажу алкоголя с 10:00 до 14:00.

31 марта сообщалось, что в Якутске ввели запрет на продажу алкогольной продукции. Он будет действовать до 5 апреля включительно.

По данным за 2 апреля в РФ зарегистрировано 3548 случаев заражения коронавирусом. По словам специалистов, пик заболеваемости еще впереди.

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