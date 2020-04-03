Прямой эфир
Сюжет:

Названа дата снятия полного запрета на продажу алкоголя в Забайкалье

0
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Забайкальском крае полный запрет на продажу алкогольной продукции будет снят 6 апреля. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление исполняющего обязанности министра экономического развития региона Александра Бардалеева.

На краже безопасности: COVID-19 не повлияет на зарубежные миссии НАТО
Траты на военные нужды в условиях эпидемии неизбежно вызовут вопросы у избирателей, считают эксперты

Запрет будет снят не полностью. По словам чиновника, в регионе буду введены дополнительные ограничения по продаже алкоголя.

«Постановление будет действовать сегодня и в выходные, с понедельника мы введем временной интервал (продажи алкоголя), еще определимся, с какого по какое время он будет. Но это будет дневное время, без каких-либо вечерних послаблений», ― сказал Бардалеев.

2 апреля власти Забайкалья ввели запрет на розничную продажу алкоголя из-за многочисленных нарушений гражданами предписанного режима самоизоляции. В Красноярском крае по решению законодательного собрания приобрести спиртные напитки можно с 10:00 до 18:00. Аналогичные ограничения действуют в Башкирии.

Министерство здравоохранения России в тот же день поддержало подобные решения регионов.

1 апреля глава Карелии Артур Парфенчиков из-за распространения коронавируса ввел режим всеобщей самоизоляции в регионе и ограничил продажу алкоголя с 10:00 до 14:00.

31 марта сообщалось, что в Якутске ввели запрет на продажу алкогольной продукции. Он будет действовать до 5 апреля включительно.

По данным за 2 апреля в РФ зарегистрировано 3548 случаев заражения коронавирусом. По словам специалистов, пик заболеваемости еще впереди.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Постпредство РФ при ООН оценило отказ стран по отмене санкций
В Сингапуре выявили первые случаи бессимптомной передачи COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020