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Продажу алкоголя запретили в Якутске из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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В Якутске ввели запрет на продажу алкогольной продукции. Он будет действовать с 31 марта по 5 апреля включительно. Соответствующие дополнения внесены в распоряжение окружной администрации о введении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Как уточняет ИА SakhaNews, запрещено продавать алкогольную продукцию, пиво, пивные напитки, медовуху, сидр, пуаре. Также не допускается дистанционный способ их продажи, включая доставку.

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Запрет призван помочь сократить возможности новых случаев инфицирования жителей Якутска, снизить темпы распространения заболевания и обеспечить общественный порядок.

31 марта сообщалось, что власти Якутии не стали вводить режим тотальной изоляции из-за распространения коронавируса. В настоящее время он действует в Якутске, Жатае, Нерюнгринском и Мирнинском районах республики.

По данным на вторник, 31 марта, в России зафиксировано 2,337 тыс. заболевших коронавирусом. 17 человек умерли.

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