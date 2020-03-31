Продажу алкоголя запретили в Якутске из-за коронавируса

В Якутске ввели запрет на продажу алкогольной продукции. Он будет действовать с 31 марта по 5 апреля включительно. Соответствующие дополнения внесены в распоряжение окружной администрации о введении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Как уточняет ИА SakhaNews, запрещено продавать алкогольную продукцию, пиво, пивные напитки, медовуху, сидр, пуаре. Также не допускается дистанционный способ их продажи, включая доставку.

Запрет призван помочь сократить возможности новых случаев инфицирования жителей Якутска, снизить темпы распространения заболевания и обеспечить общественный порядок.

31 марта сообщалось, что власти Якутии не стали вводить режим тотальной изоляции из-за распространения коронавируса. В настоящее время он действует в Якутске, Жатае, Нерюнгринском и Мирнинском районах республики.

По данным на вторник, 31 марта, в России зафиксировано 2,337 тыс. заболевших коронавирусом. 17 человек умерли.

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