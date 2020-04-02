В российском биатлоне разгорелся скандал из-за призыва Драчева к отставке

Группа заслуженных биатлонистов и тренеров призвала президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить свои полномочия. Однако позже выяснилось, что треть из указанных в документе человек не подписывали текст, а просто ознакомились с ним.

В частности, об этом заявили двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий, заслуженный тренер России Владимир Барнашов и главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

В открытом письме Драчева обвинили в невыполнении обещаний, которые он дал после избрания на пост главы СБР в мае 2018 года. Среди них привлечение спонсоров на 500 млн рублей, а также приобретение автомобилей для нужд СБР и шлифт-машины для сборной.

Кроме того, исполнительный директор СБР Сергей Голиков в одном из интервью заявил о превышении Драчевым должностных полномочий. По его словам, водитель жены президента отечественного биатлона получал зарплату в СБР, и траты за 1,5 года составили около 1,5 млн рублей.

В свою очередь Драчев заявил «Известиям», что у письма было шесть инициаторов, а уходить в отставку по собственному желанию он не собирается.

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