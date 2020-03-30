СБР узнал о положительном тесте на коронавирус у биатлонистки Халиуллиной

Союз биатлонистов России (СБР) получил информацию о положительном тесте на коронавирус у биатлонистки Анастасии Халиуллиной. Об этом рассказал президент союза Владимир Драчев.

«Сейчас тренеры по резерву собирают полную информацию, в течение дня у нас будет полная картина», — цитирует его в понедельник, 30 марта, «РИА Новости». По словам Драчева, спортсменка и ее мама находятся в стационаре.

Как добавил глава СБП, болезнь прошла, симптомов у нее нет. По его предположению, инфекция длилась 3–4 дня дома у биатлонистки. Среди симптомов у нее были кашель, температура и насморк.

«По сути, она выздоровела еще дома. Повторюсь, ждем окончательную информацию, в том числе от врачей», — отметил Драчев.

По данным оперативного штаба на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражений коронавирусом. Из них 64 вылечились, восемь скончались. Позже стало известно о смерти еще одного человека с диагностированным заболеванием в Псковской области.

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