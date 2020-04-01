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Продуктовые талоны для бедных хотят ввести в Калининградской области

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Власти Калининградской области намерены ввести продуктовые талоны для нуждающихся жителей. Об этом заявил глава региона Антон Алиханов во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

«Мы подумали дать возможность нашим гражданам, жителям Калининградской области оформлять такие Food Stamps и через специальную карту приобретать калининградские товары, товары, произведенные в нашем регионе, в широком круге магазинов сетевых и несетевых», — сказал Алиханов.

По словам губернатора, правительство области будет проводить переговоры с местными предпринимателями. Власти рассчитывают на помощь IT-компаний в разработке специальной программы, отмечает «Калининград.Ru».

17 марта президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре (ГП) во взаимодействии с ФАС бороться с необоснованным ростом цен на продукты. «Нужно работать над этим, причем повсеместно — и в центре, и на местах», — заявил глава государства.

Ранее в Башкирии началась подготовка к открытию фонда продуктовых наборов для малоимущих граждан. Сейчас специалисты формируют перечень товаров и площадок для хранения еды.

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