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Минтруд поручил регионам автоматически продлить местные соцвыплаты

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Министерство труда и социальной защиты России выпустило распоряжение для регионов о продлении местных социальных выплат. Об этом в среду, 1 апреля, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

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«Минтруд дал соответствующее поручение регионам о продлении региональных социальных выплат», — сказал Мишустин.

25 марта президент России Владимир Путин во время обращения к нации рассказал о мерах, которые он предлагает принять для борьбы с распространением коронавируса и представили планы экономической поддержки населения.

В частности, российский лидер заявил, что все социальные пособия и льготы населению будут в течение полугода продлеваться автоматически. Таким образом, людям не придется ходить по инстанциями и собирать справки, чтобы заявить о своем праве на выплаты.

Кроме того, он предложил приравнять минимальный больничный к уровню МРОТа, увеличить пособия по безработице и ввести кредитные каникулы для тех, чьи доходы сократились на 30%.

В качестве дополнительной меры Пенсионный фонд России досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель. Это связано с тем, что Путин объявил неделю 30 марта по 5 апреля нерабочей для большинства организаций.

В преддверии этого выступления в Госдуме предложили провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат для работников учреждений и предприятий. Данная инициатива поможет, по мнению парламентариев, минимизировать ущерб от падения рубля и пандемии коронавируса.

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