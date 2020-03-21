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В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать зарплаты и пенсии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложи провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат для работников учреждений и предприятий всех форм собственности. По его мнению, эта мера помогла бы смягчить последствия падения курса рубля и пандемии коронавируса нового типа.

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«Величину индексации и порядок ее проведения предстоит обсудить с Госдумой, Советом Федерации, правительством. Но чем скорее мы начнем эту работу, тем лучше», — цитирует политика «Российская газета» 20 марта.

Парламентарий также призвал простимулировать бизнес путем снижения нормы начисления социальных страховых взносов для предпринимателей, которые индексируют зарплаты своим сотрудникам.

Миронов добавил, что его инициатива не исключает проведения запланированной на 2020 год индексации зарплат бюджетников и повышения всех остальных зарплат на величину инфляции.

На фоне сложной экономической ситуации 20 марта правительство России установило возможность временной отсрочки уплаты арендных платежей для малого и среднего предпринимательства (МСП). Кроме того, для таких предпринимателей на три месяца был введен мораторий по выплате страховых взносов.

Резкое снижение уровня мировой экономики произошло на фоне пандемии коронавирусной инфекции и провала сделки ОПЕК+. После этого цены на нефть упали на 30%, пишет «Газета.ру». В результате последнего фактора цена на нефть Brent 18 марта опустилась ниже $27 за баррель впервые с сентября 2003 года, а нефть WTI показала падение ниже $21 за баррель впервые с 26 февраля 2002 года.

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