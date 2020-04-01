Погружение «Адмирала»: клубы из Владивостока остались без поддержки

Вспышка эпидемии COVID-19 парализовала работу почти всего мирового спорта и спровоцировала новые финансовые проблемы у клубов, в том числе российских. В среду ХК «Адмирал» из Владивостока объявил, что не будет участвовать в следующем сезоне КХЛ.

Во вторник руководство Приморского края сообщило, что средства, заложенные на финансирование профессиональных спортивных команд на 2020 год, будут перераспределены в резервный фонд региона на мероприятия по борьбе с распространением коронавируса. Это коснулось ХК «Адмирал», футбольного клуба «Луч» и баскетбольного «Спартака-Приморье». Они уже приостановили заключение новых контрактов с игроками.

«Адмирал»

В случае с выступающим в КХЛ «Адмиралом» есть нюанс: клуб финансируется не напрямую регионом. Главный спонсор «моряков» — ПАО «Владивостокский морской торговый порт».

Но значительную роль в участии компании в жизни клуба играл губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По информации «Известий», сейчас портовики также поддержат инициативу региональных властей и перераспределят средства на более насущные проблемы. К тому же неизвестно, будет ли компания в принципе способна поддерживать «Адмирал» в этом году, так как закрытие транспортного сообщения на время карантина наверняка скажется и на финансовом состоянии порта.

Таким образом, у «Адмирала» не будет средств на выступление в сезоне КХЛ – 2020/21. Клуб уже объявил о снятии с соревнования. Не идет речи и о выступлении во втором по значимости турнире — Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Дело в том, что клуб из Приморского края и так был самым малобюджетным в КХЛ. По данным СМИ, суммарная платежная ведомость игроков в прошедшем сезоне составляла около 300 млн рублей.

Это ниже, чем у некоторых команд ВХЛ. Поэтому не рассматривался вариант даже с частичным сокращением бюджета, чтобы год пересидеть в «вышке». Лишь «Тайфун» — молодежная команда системы «Адмирала» — сыграет в следующем сезоне в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). Также регион готов выделить средства на выступление команды U-18 в юношеской лиге и на работу детско-юношеской спортивной школы.

— Для меня новость о снятии команды стала шоком, — рассказал «Известиям» защитник «Адмирала» Александр Осипов. — Подробностей пока не знаю — никто мне заранее не звонил и ничего не говорил. Информацию об этом решении узнал из интернета. У меня с «Адмиралом» 30 апреля заканчивается контракт, и с руководителями не было разговора о том, будут ли они его продлевать. Очень обидно за клуб и болельщиков, но мы знаем, какая сложилась ситуация в мире. Видимо, другого выхода у руководства региона не было. Сейчас главное — побороть коронавирус. Надеюсь, это получится, и тогда мы снова сможем играть в хоккей, а «Адмирал» вернется в КХЛ.

В прошедшем сезоне «Адмирал» удачно провел первую половину регулярного чемпионата и был в верхней части таблицы Восточной конференции, но затем сказались тяжелые перелеты, смены часовых поясов и недостаточное количество игроков в обойме — команда стала последней на Востоке.

В марте спортивным директором клуба был назначен Сергей Немчинов — знаменитый хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли и серебряный призер Олимпийских игр – 1998. Главным тренером стал Леонид Тамбиев, триумфатор двух предыдущих сезонов ВХЛ, выигравший Кубок Петрова сначала с петербургским «Динамо», а потом с «Сарыаркой» из Караганды. Тамбиеву, скорее всего, придется покинуть клуб. Немчинов по должности может заниматься и теми командами, у которых останется финансирование, но неизвестно, будет ли у него и клуба взаимный интерес к такой работе на ближайший год.

— Мне вам нечего сказать — звоните в клуб за официальной информацией, — сказал «Известиям» Сергей Немчинов. — Пока ничего не могу комментировать — давайте позже.

«Адмирал» основан в 2013 году и тогда же начал выступать в КХЛ. Он трижды выходил в плей-офф — в 2014, 2016 и 2017 годах.

«Луч»

Уже не первый год идут разговоры о сложном финансовом положении футбольного клуба из Владивостока. С 2017 года в суде рассматривается заявление о банкротстве организации. Ближайшее заседание по этому делу запланировано на 16 апреля. С тех пор у «Луча» копились новые задолженности. В частности, в первой половине нынешнего сезона он не выплачивал футболистам заработную плату четыре месяца. Долги были погашены лишь в феврале.

Министерство спорта Приморского края уже объявило, что клуб не будет играть в ФНЛ и примет участие в соревнованиях третьего дивизиона. Однако, как пояснил «Известиям» спортивный юрист Антон Смирнов, представляющий интересы ряда футболистов, которым клуб задолжал деньги, это невозможно и клубу может грозить недопуск к любым соревнованиям под эгидой РФС, будь то первенство второго дивизиона ПФЛ (третий по значимости чемпионат после РПЛ и ФНЛ) или третьего дивизиона, в котором участвуют любительские команды, играющие на межрегиональном уровне.

— Трем моим клиентам «Луч» должен за досрочное расторжение контрактов в связи с уважительной причиной — расплатиться постановила палата по разрешению споров РФС, — заявил «Известиям» спортивный юрист Смирнов. — В случае неисполнения решений палаты клуб не будет допущен к любым соревнованиям под эгидой РФС. Только в реестре кредиторов — в рамках дела о банкротстве «Луча» — значится сумма задолженностей порядка 100 млн рублей. А сколько всего долгов у клуба, с учетом текущих платежей, точно неизвестно — не исключено, что значительно больше.

Сейчас «Луч» находится в зоне вылета из ФНЛ, занимая 17-е место в таблице.

«Спартак-Приморье»

Помимо хоккейного и футбольного клубов Владивосток может потерять и свою баскетбольную команду — трехкратного чемпиона Суперлиги-1 «Спартак-Приморье». До приостановки нынешнего сезона спартаковцы также шли на первом месте в таблице, обходя по дополнительным показателям «Самару», и с высокой долей вероятности вновь получат золотые медали, если Российская федерация баскетбола (РФБ) решит досрочно завершить чемпионат.

Эта победа будет более чем заслуженной, учитывая, что практически весь сезон перед игроками и тренерским штабом у «Спартака-Приморье» были серьезные долги по зарплате. В феврале «Известия» писали, что задолженность достигла трех месяцев и команда отказывалась лететь на выезд в Москву. В дело вмешался губернатор региона, и в итоге баскетболисты получили все причитающиеся им деньги и выиграли в феврале–марте шесть матчей из семи.

Однако всех этих усилий, похоже, оказалось недостаточно. По решению региональных властей только молодежная команда «Спартак-Приморье» продолжит играть в первенстве Лиги ВТБ (U-21). Также останется детско-юношеская спортивная школа клуба.

— О том, что профессиональные клубы Приморского края прекратят свое существование, я узнал из СМИ, — рассказал «Известиям» главный тренер «Спартака-Приморье» Максим Учайкин. — Поэтому у меня нет понимания происходящего. Руководство клуба пока не донесло до меня новую информацию, надеюсь, что мы встретимся в течение нескольких дней и обсудим, что делать дальше и почему так произошло. У меня и группы игроков есть контракты со «Спартаком-Приморье» на следующий сезон, но думаю, что полагаться на них уже не стоит.

Сезоны в КХЛ, ВХЛ и Единой лиге ВТБ были досрочно завершены. Не исключено, что в августе будет доигран сезон в МХЛ. В футболе РФС еще рассчитывает доиграть чемпионат России. В ФНЛ командам осталось провести 11 туров.