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FIFA создаст фонд помощи пострадавшим из-за коронавируса клубам

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Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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Международная федерация футбола (FIFA) создаст денежный фонд для помощи лигам и клубам, оказавшимся в трудной финансовой ситуации из-за распространения коронавируса. Об этом пишет The New York Times.

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Как отмечает издание, федерация подготовила «огромные деньги» для спасения футбольной отрасли.

«У FIFA сильное финансовое положение, и мы обязаны сделать все возможное, чтобы помочь им (футбольным клубам. — Ред.) в трудный час», — сказано в заявлении FIFA.

Как отмечает телеканал «360», согласно последнему отчету в 2019 году, денежные резервы организации составили $2,74 млрд. Таким образом, федерация не только намерена использовать часть резервов для поддержки больной футбольной экономики, но и готова взять кредит под свой будущий телевизионный и спонсорский доход.

Из-за пандемии коронавируса в мире отменяются все массовые мероприятия. 20 марта стало известно, что чемпионат Европы по футболу перенесли на следующий год. 24 марта чемпионат Австралии по футболу приостановили из-за коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 31 марта в мире превысило 828 тыс. человек, 40,7 тыс. скончались, 174,4 тыс. выписаны из больниц.

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