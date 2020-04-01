Роспотребнадзор отказался упрощать задания ЕГЭ из-за коронавируса

Врио главы Роспотребнадзора Анзор Музаев заявил, что задания Единого госэкзамена (ЕГЭ) не будут меняться из-за распространения коронавирусной инфекции и временного перевода школьников на дистанционное обучение.

По его словам, делать задания проще не имеет смысла.

«Менять не собираемся, и смысла нет никакого. Экзамен проще не будет, ничего не поменялось», — заявил поздно вечером 31 марта Музаев в прямом эфире, организованном на официальной странице Минпросвещения России «ВКонтакте».

Технология ЕГЭ, по его словам, предполагает начало подготовки к нему еще в начале осени. Именно тогда формируется основная база вопросов по всем предметам. Контрольно-измерительные материалы экзамена формируются в январе, а феврале стартует их шифровка и тиражирование. Поэтому в настоящий момент менять что-то бессмысленно.

О невозможности провести ЕГЭ дистанционно для всех выпускников сообщили в Рособрнадзоре в среду, 1 апреля.

27 марта Министерство просвещения на фоне распространения коронавируса приняло решение о переносе сроков ЕГЭ с 25 мая на 8 июня. Сроки начала Основого госэкзамена (ОГЭ) для девятиклассников также перенесены — на 9 июня.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 1 апреля, в мире заразились более 860 тыс. человек, умерли — 42,3 тыс. Число заразившихся коронавирусом в России достигло 2777 человек, выздоровели 190 пациентов, а скончались ― 24.

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