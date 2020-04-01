Прямой эфир
Сюжет:

Песков прокомментировал возможность отмены парада Победы

0
Фото: TASS/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Никаких решений по поводу отмены парада Победы на фоне распространения коронавируса пока не принято. Об этом в среду, 1 апреля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Москва больше всех пострадала»: президент оценил масштаб распространения COVID-19
По словам Сергея Собянина, реальное число заболевших в столице значительно больше выявленных

«Здесь никаких иных решений не принималось. Ситуация мониторится», — подчеркнул он.

В середине марта Песков также говорил, что решений или рекомендаций о каких-либо ограничениях парада Победы или мероприятий, посвященных 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пока нет, и подчеркивал, что подготовка к ним продолжается. О планах приехать в Москву, если торжества состоятся, уже заявляли президент Чехии Милош Земан и председатель Генассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 1 апреля, в мире заразились более 860 тыс. человек, умерли — 42,3 тыс.

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 2777 человек, выздоровели 190 пациентов, а скончались ― 24.

квДля борьбы с распространением инфекции 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позже такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия направит США еще один самолет с помощью для борьбы с COVID-19
Мурашко пришел в медицинской маске на заседание совета по борьбе с COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020