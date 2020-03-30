Председатель ГА ООН подтвердил свое присутствие на параде Победы в Москве

Председатель Генеральной ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде заявил, что приедет 9 мая на парад в Москве, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он рассказал в понедельник, 30 марта, «РИА Новости».

«Почту за честь поехать в Москву <…> И, конечно, если обстоятельства позволят», ― сообщил он агентству.

Ранее, 25 марта, президент Чехии Милош Земан заявил, что планирует присутствовать 9 мая на параде Победы в Москве, если торжества не будут отменены из-за пандемии коронавируса.

В середине марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что решений или рекомендаций о каких-либо ограничениях парада Победы или мероприятий, посвященных 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пока нет. Также он подчеркивал, что на данный момент подготовка к мероприятию продолжается.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позднее такие же ограничительные меры были введены в Мурманской области.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

На праздничные мероприятия 9 Мая в Москву приглашены многие мировые лидеры. Свои визиты уже подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон, сербский лидер Александр Вучич, чешский президент Милош Земан, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также премьер-министр Японии Синдзо Абэ и генсек ООН Антониу Гутерриш.