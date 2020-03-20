Прямой эфир
Сюжет:

Дом Победы: Минстрой обеспечит ветеранов ВОВ квартирами в 2020 году

Ведомство направило запрос о выделении более 350 млн рублей из резервного фонда правительства
0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минстрой запросил у правительства 353,7 млн рублей на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной Войны уже в 2020 году. Средства можно выделить из резервного фонда кабмина, рассказали «Известиям» в ведомстве. На сегодня 220 ветеранов ВОВ не обеспечены квартирами, хуже всего ситуация обстоит в Ростовской области и Красноярском крае, говорится в ответе Минстроя депутату Госдумы Михаилу Старшинову (документ есть в распоряжении «Известий»). Эксперты ожидают, что в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне эти проблемы будет оперативно решены.

Продиктовано временем

Ветеранов Великой Отечественной войны сейчас ставят на жилищный учет при возникновении у них критериев нуждаемости, прописанных в законодательстве. Их два — либо обеспеченность ниже учетной нормы, либо в случае признания помещения, в котором проживает ветеран, аварийным.

Голикова сообщила об очереди ожидающих жилья ветеранов ВОВ

— Учитывая возникшую потребность, Минстрой России направил в правительство РФ необходимые документы для выделения из резервного фонда дополнительных бюджетных средств в объеме 353,7 млн рублей для обеспечения ветеранов жильем, — сообщили «Известиям» в ведомстве.

Проблему нехватки жилья для ветеранов ВОВ поднял депутат Госдумы, руководитель правозащитного центра «Единой России» Михаил Старшинов.

— Нам поступило обращение от президента Ассоциации историков Второй мировой войны Владимира Золотарева с просьбой взять под контроль ситуацию, связанную с обеспечением жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Он рассказал, что не менее 106 инвалидов и участников Войны не обеспечены жильем и нуждаются в улучшении жилищных условий, — сообщил «Известиям» депутат.

На основании этого запроса парламентарий отправил письмо в Минстрой с просьбой проанализировать и исправить жилищную ситуацию некоторых ветеранов. Как оказалось, такая проблема существует во многих регионах страны.

Возьмите трубку: ветеранов обеспечат кнопочными мобильными телефонами
На устройства операторы потратят до 50 млн рублей, а на голосовые услуги — до 80 млн в год, оценили эксперты

«По состоянию на 20 января 2020 года количество не обеспеченных жильем ветеранов Великой Отечественной войны составляет 220 человек, в том числе инвалидов и участников Великой Отечественной войны – 20 человек», — сообщается в письме за подписью заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Юрия Гордеева.

В Минстрое «Известиям» сообщили, что все имеющиеся на 2019 год заявки на улучшение жилищных условий ветеранов были удовлетворены. Там объяснили, что в течение прошлого года были улучшены жилищные условия 3308 ветеранов ВОВ, из которых 449 человек — участники и инвалиды войны.

— На эти цели из федерального бюджета было направлено 7,6 млрд рублей, в том числе дополнительно, исходя из вновь выявленной в течение года потребности, 2,5 млрд рублей, — сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства.

Однако жизнь не стоит на месте и жилищные условия ветеранов меняются, пояснили в ведомстве. Например, они могут переехать к родственникам и количество квадратных метров на человека станет ниже нормы, что становится основанием для заявки по улучшению жилищных условий.

У регионов проблем нет

По данным Минстроя, ветераны во многих регионах нуждаются в изменении жилищных условий. Так в Ростовской области таких 19 человек, что является худшим показателем в стране. В профильном ведомстве региона «Известиям» не предоставили ответ на запрос.

Трущобы для избранных: президента попросили восстановить права ветеранов в Сочи
Однако власти Краснодарского края опровергают создание «ночлежек» и обвиняют в низости застройщиков

Есть проблемы и в других регионах. В Красноярском крае ветеранов, нуждающихся в изменении жилищных условий — 15, в Республике Северная Осетия-Алания — 11, в Ставропольском крае — 10, в Башкортостане — девять. Даже в Санкт-Петербурге шесть, причем, двое из них — участники и инвалиды войны, отмечается в ответе профильного ведомства на имя депутата ГД.

В министерстве социальной политики Красноярского края, правда, считают, что в полной мере обеспечили жильем инвалидов и участников ВОВ. Проблему 15 ветеранов они никак не прокомментировали.

— В настоящее время проводится работа по установлению права на улучшение жилищных условий двум вдовам участников Великой Отечественной войны, — сообщили «Известиям» в ведомстве.

Эксперты, ожидают, что в канун 75-летия Победы имеющиеся проблемы будет оперативно решены. Такое мнение «Известиям» высказали в профильной комиссии Общественной палаты.

Тур ветеранского дня: государство субсидирует поездки для пожилых
Пенсионеры смогут посетить памятные места, связанные с историей Великой Отечественной войны

— Я думаю, что в преддверии дня великой Победы этот вопрос будет урегулирован, потому что строительство все-таки идет в регионах. Однако темпы не такие высокие, как требуется, поэтому предпринимаются меры по активизации жилищного строительства, — сообщила «Известиям» председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.

Специалисты в регионах отмечают, что все ветераны ВОВ уже обеспечены жильем, но иногда такие случаи происходят из-за внезапного изменения жилищных условий у них или их родственников.

— У нас программа существует больше 10 лет, благодаря которой 238 человек получили квартиры, в том числе, вдовы, — пояснил «Известиям» председатель областного совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Орловской области Николай Кутузов.

Однако бывает так, что ветераны получают квартиры и сами ими не пользуются.

— Есть такие случаи, особенно, по вдовам умерших. Внуки просят бабушку написать заявку на квартиру, ее дали, но бабушка остается в деревне, а в квартире живут внуки. Это единичные случаи, такое бывает, но редко, — пояснил Николай Кутузов.

В Российском Союзе ветеранов от комментариев по данной теме воздержались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Неоплатный полк: в каких странах ветеранам живется труднее всего
В Прибалтике вместо советских воинов надбавку к пенсии получают пособники гитлеровцев
Бессменный торг
Кто и как продает боевые и гражданские награды

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020