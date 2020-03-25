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Минобороны усилило меры безопасности для участников парада Победы

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Министерство обороны России усилило меры безопасности для участников парада Победы на Красной площади 9 мая в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Об этом «Известиям» рассказали источники в Минобороны.

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Участники предстоящего парада находятся под пристальным наблюдением врачей и регулярно проходят медосмотры. Для призывников, в том числе прибывших из отдаленных гарнизонов, отменены увольнения, поэтому до 9 мая они могут передвигаться только по территории воинских частей.

В Подмосковье уже прибыли парадные расчеты из регионов, они расквартированы на территории области и отрабатывают строевой шаг по плацу. Тренировки в Алабино, где создан специальный макет Красной площади, пройдут уже в ближайшие недели, сейчас там организовано несколько медицинских постов.

Отмечается, что перед началом занятий у каждого военнослужащего будут проверять температуры и общее самочувствие. Доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев рассказал «Известиям», что распорядок дня военнослужащих и так организован с учетом того, чтобы сохранить их здоровье, но теперь принимаются еще более действенные меры.

«Организовать это в войсках несложно. Измерять температуру можно на утреннем осмотре, где проверяют внешний вид солдат, и затем дважды в день на построениях. Сейчас сложная ситуация. Переносить можно многие мероприятия, но не торжественную церемонию. Было бы странно, если бы вирус победил юбилейный парад», — рассказал Перенджиев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Гарнизоны особого внимания: подготовку к параду проконтролируют врачи

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