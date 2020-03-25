Президент Чехии прибудет на парад Победы 9 мая в Москве

Президент Чехии Милош Земан планирует присутствовать 9 мая на параде Победы в Москве, если торжества не будут отменены из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду, 25 марта, заявил глава администрации Пражского града Вратислав Млынарж.

«Господин президент Милош Земан примет участие [среди гостей] в майском военном параде в Москве по случаю [75-й] годовщины окончания Второй мировой войны, если он не будет отменен организаторами», — приводит его слова ЧТК.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент подготовка к параду Победы продолжается. По его словам, пока никаких решений по этому поводу не принималось. При этом представитель Кремля отметил, что эпидемиологическая ситуация вынуждает администрацию президента быть гибкими.

В России вступил в силу режим повышенной готовности. Ограничено проведение массовых мероприятий, жителям рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, работодатели должны не допускать на рабочее место сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Школы и вузы перевели на дистанционный режим обучения. В правительстве допустили ужесточение профилактических мер. Также в Госдуму внесен законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина из-за коронавирусной инфекции.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000 112.