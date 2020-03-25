Прямой эфир
Сюжет:

Президент Чехии прибудет на парад Победы 9 мая в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Чехии Милош Земан планирует присутствовать 9 мая на параде Победы в Москве, если торжества не будут отменены из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду, 25 марта, заявил глава администрации Пражского града Вратислав Млынарж.

Гарнизоны особого внимания: подготовку к параду проконтролируют врачи
Для участников торжественной церемонии ввели регулярное измерение температуры и отменили увольнения

«Господин президент Милош Земан примет участие [среди гостей] в майском военном параде в Москве по случаю [75-й] годовщины окончания Второй мировой войны, если он не будет отменен организаторами», — приводит его слова ЧТК.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент подготовка к параду Победы продолжается. По его словам, пока никаких решений по этому поводу не принималось. При этом представитель Кремля отметил, что эпидемиологическая ситуация вынуждает администрацию президента быть гибкими.

В России вступил в силу режим повышенной готовности. Ограничено проведение массовых мероприятий, жителям рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, работодатели должны не допускать на рабочее место сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Школы и вузы перевели на дистанционный режим обучения. В правительстве допустили ужесточение профилактических мер. Также в Госдуму внесен законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина из-за коронавирусной инфекции.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны усилило меры безопасности для участников парада Победы
В Казахстане отменен военный парад в честь 75-летия Победы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020