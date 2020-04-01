Домашний протест: решение о переводе Винника объявят через 14 дней

Защита заключенного во Франции гражданина РФ Александра Винника обжаловала решение суда, запрещающее ему перевод на домашнее содержание из-за коронавируса. Как рассказал «Известиям» адвокат россиянина Тимофей Мусатов, вердикт станет известен через две недели. Пока же Александра Винника содержат в одиночной камере в тюрьме под Парижем. Параллельно с этим Верховный совет Греции может отменить решение минюста страны о выдаче россиянина во Францию и потребовать Париж вернуть его Афинам.

И так в изоляции

25 марта суд отказал гражданину РФ Александру Виннику, экстрадированному из Греции во Францию, в переводе из тюрьмы под домашний арест. Предполагалось, что его переведут в квартиру с удаленным видеонаблюдением. Но этого не произошло — по мнению суда, он не входит в категорию заключенных с не особо тяжкими обвинениями, которые могут покинуть тюрьмы в связи с пандемией коронавируса. Защита россиянина уже обжаловала это решение — реакция французского суда будет известна через две недели.

— Судьба Александра Винника отличается от судеб других заключенных в Европе, — отметил в беседе с «Известиями» его адвокат Тимофей Мусатов. — Он находится в одиночной камере, и при вынесении решения суд как раз сослался на то, что Александр находится в изоляции. Плюс ему избран специальный, особо жесткий режим содержания, поскольку французы считают его общественно опасным заключенным — по их мнению, будучи на свободе, Александр может вызвать общественные волнения в Париже.

Сейчас россиянин находится в тюрьме города Френ (департамент Валь-де-Марн) в 10 км к югу от Парижа. Его содержат в одиночной камере площадью пять на четыре шага. По словам адвокатов, у него нет доступа к прогулкам и какому-либо досугу (чтение, телевидение и прочее). Ежемесячно на счету у него может быть не более €200 — значительная часть этой суммы уходит на международные звонки домой, а то, что остается, на еду. Эти деньги Александру Виннику перечисляет семья.

— Он мне недавно звонил и рассказывал, что еду, которую ему принесли, он положил между прутьев решетки, и за ночь крысы, которыми кишит тюрьма, все съели, — рассказывает Тимофей Мусатов.

На данный момент ни российские, ни французские адвокаты посещать Александра Винника не могут: первые из-за закрытых границ, вторые — из-за введенного во Франции карантина.

«Известия» связались с российским посольством, которое подготовило квартиру для домашнего ареста, и поинтересовались, как дипломаты взаимодействуют с заключенным во Франции гражданином РФ.

— Сотрудники консульского отдела посольства находятся на постоянной связи с адвокатами Александра Винника, а также регулярно посещали его в тюрьме, пока она не закрылась для этих целей в связи с карантинными мерами, — рассказали в диппредставительстве РФ во Франции. — Кроме того Александр Винник имеет право звонить по телефону на разрешенные судом номера, среди которых номера его родственников, адвокатов и сотрудников консульского отдела.

Беспрецедентный случай

Параллельно с этим Греция, которая по решению минюста в январе 2020 года выдала Винника во Францию, может отменить вердикт о его экстрадиции. На 3 апреля было назначено заседание Верховного совета, куда входят 30 судей Греции. Вероятнее всего из-за COVID-19 это заседание перенесут на более поздний срок, но само повторное рассмотрение жалобы адвокатов сторона защиты воспринимает как беспрецедентный шаг.

Верховный совет уже поддержал один раз постановление греческого министра юстиции выдать россиянина Парижу. Затем сторона защиты, сославшись на множество нарушений, допущенных в этом деле (например, совет еще не объявил решение, а Александра Винника уже начали перевозить в другую страну), подали жалобу во второй раз.

— Мы все эти обстоятельства предоставили, и на удивление наше заявление приняли, — рассказал Тимофей Мусатов. — Этот шанс отложен на неопределенный срок. Но если греческий Верховный совет примет решение в пользу Александра, то получится ситуация, которой ранее не было никогда: он находится во Франции, а решение о его выдаче в эту страну отменено.

В таком случае Париж должен будет вернуть Александра Винника в Афины, но насколько это реально — еще большой вопрос.

Сейчас во Франции Александру Виннику выдвинули обвинения по 16 пунктам, которые можно условно разделить на две части. Одна из них — участие в преступной организованной группе, которая вымогала деньги через внедрение вредоносного ПО в компьютеры. Чтобы разблокировать устройства, люди должны были в биткойнах платить выкуп. Часть операций проводилась на бирже BTC-e, которую, согласно заявлению минюста США, Александр Винник основал в 2011 году. Второй пакет обвинений — отмывание денег, полученных преступным путем. За это во Франции Александру Виннику грозит до 20 лет лишения свободы.