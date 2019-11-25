Короткий рейс: Лисов может вернуться в Россию весной 2020 года

Российский гражданин Станислав Лисов, осужденный в США за сговор с целью хакерских атак, может вернуться в РФ уже весной 2020 года. Об этом «Известиям» рассказал его адвокат Аркадий Бух. Защитник отметил: никаких запретов на возвращение в Соединенные Штаты судья не обозначила — однако в случае если Лисов решит жить и работать в США, ему придется выплатить вменяемые ему штраф и компенсации (более $500 тыс.). В экспертном сообществе отмечают: этот случай лишен какой-либо политической подоплеки, а когда речь идет о сугубо уголовном преследовании, доверие к американской судебной системе у российской стороны есть.

Как рассказал «Известиям» Аркадий Бух, Станислав Лисов будет иметь возможность вновь приехать в Соединенные Штаты — никаких запретов на пересечение границы американский суд в своем приговоре не обозначил. Сейчас россиянин находится в Metropolitan Detention Center (MDC) в Бруклине, откуда в ближайшее время его должны перевести в депортационную тюрьму. Затем, как планирует сторона защиты, его отправят в Россию — при желаемом раскладе это произойдет весной 2020 года.

— Процесс депортации надо начинать уже сейчас, пока он находится в федеральной тюрьме. Скоро его должны будут передать миграционным агентам, которые вынуждены перевести его в депортационную тюрьму, — отметил Аркадий Бух. — Мы ожидаем, что весной (2020 года. — «Известия») с учетом решения всех миграционных вопросов он окажется на родине. При этом судья не очертила какого-либо запрета на возвращение в США. Но стоит отметить, что люди с историей судебного преследования в Штатах сталкиваются с трудностями при получении виз.

21 ноября федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил 34-летнего Станислава Лисова, экстрадированного из Испании в США, к четырем годам тюремного заключения. Учитывая, что он отбыл под стражей порядка трех лет и что ему решили сократить срок на 15% «за хорошее поведение», на свободе он может оказаться уже через четыре или пять месяцев. Также судья Валери Капрони постановила: Лисов должен заплатить $50 тыс. штрафа и $480 тыс. компенсации лицам, которые пострадали от его действий.

По словам Аркадия Буха, выплата этих сумм была бы обязательной, если бы Станислав Лисов продолжил жить и работать в США, — ежемесячно определенный процент в счет этих компенсаций у него вычитали бы из зарплаты. Однако практика показывает, что по приезде в Россию эти суммы станут условной единицей, возмещение которой окажется нереализуемым.

Станислава Лисова арестовали в Испании в январе 2017 года. 12 месяцев спустя его экстрадировали в Соединенные Штаты. Власти обвинили россиянина в создании вредоносной программы NeverQuest, задача которой — кража банковских данных и личной информации. По заявлениям американской стороны, с июня 2012-го по январь 2015 года Лисов участвовал в разработке этой программы, а также управлял сетью, которая распространяла вирус. Изначально ему грозило 35 лет тюремного заключения. В феврале 2019 года он признал себя виновным по одному из пунктов обвинения — сговор с целью кибератак.

По мнению профессора факультета права ВШЭ Александра Домрина, в целом дела в отношении граждан РФ делятся на политизированные и уголовные. При этом, когда речь заходит о второй категории преследования, доверие к судебной системе США есть.

— Порой решения американских судов принимают во внимание политический контекст, — сказал «Известиям» эксперт. — Мы, конечно, правильно делаем, что пытаемся предотвратить экстрадицию наших граждан за рубеж. Однако в некоторых случаях, когда есть реальные предпосылки, что кому-то дадут 35 лет тюрьмы, есть доверие к американским судам. Надо исходить из конкретного дела — потому что бывает так, что угроза для США может быть актуальной и для РФ.

Отстаивая интересы россиянина, адвокаты делали упор на историю детства Лисова — в возрасте шести лет, проживая в Чечне, его семья была вынуждена бежать «от исламских фундаменталистов». Аркадий Бух подчеркнул: его подзащитный — «интеллигентный, умный человек, и тем не менее даже такие люди не застрахованы от ошибок». При этом, как рассказал «Известиям» адвокат, работа со следствием ограничилась тем, что россиянин лишь признал свою вину — никакой сделки с властями он не заключал. Суд учел эти факты, и по итогу судья Капрони, обращаясь к Лисову, заявила: «Вам следует применять свой талант в законных целях».

Сторона защиты и сам Станислав Лисов исходом дела довольны. По словам Аркадия Буха, вернувшись домой, россиянин планирует работать по своей специальности и заниматься компьютерной инженерией.