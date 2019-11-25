Прямой эфир

Короткий рейс: Лисов может вернуться в Россию весной 2020 года

У россиянина нет запрета на возвращение и работу в США
0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский гражданин Станислав Лисов, осужденный в США за сговор с целью хакерских атак, может вернуться в РФ уже весной 2020 года. Об этом «Известиям» рассказал его адвокат Аркадий Бух. Защитник отметил: никаких запретов на возвращение в Соединенные Штаты судья не обозначила — однако в случае если Лисов решит жить и работать в США, ему придется выплатить вменяемые ему штраф и компенсации (более $500 тыс.). В экспертном сообществе отмечают: этот случай лишен какой-либо политической подоплеки, а когда речь идет о сугубо уголовном преследовании, доверие к американской судебной системе у российской стороны есть.

Как рассказал «Известиям» Аркадий Бух, Станислав Лисов будет иметь возможность вновь приехать в Соединенные Штаты — никаких запретов на пересечение границы американский суд в своем приговоре не обозначил. Сейчас россиянин находится в Metropolitan Detention Center (MDC) в Бруклине, откуда в ближайшее время его должны перевести в депортационную тюрьму. Затем, как планирует сторона защиты, его отправят в Россию — при желаемом раскладе это произойдет весной 2020 года.

Имеет права: Госдеп просят допустить к Буркову адвокатов и дипломатов
В СПЧ считают, что власти США должны отказаться от порочной практики похищения граждан России

— Процесс депортации надо начинать уже сейчас, пока он находится в федеральной тюрьме. Скоро его должны будут передать миграционным агентам, которые вынуждены перевести его в депортационную тюрьму, — отметил Аркадий Бух. — Мы ожидаем, что весной (2020 года. — «Известия») с учетом решения всех миграционных вопросов он окажется на родине. При этом судья не очертила какого-либо запрета на возвращение в США. Но стоит отметить, что люди с историей судебного преследования в Штатах сталкиваются с трудностями при получении виз.

21 ноября федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил 34-летнего Станислава Лисова, экстрадированного из Испании в США, к четырем годам тюремного заключения. Учитывая, что он отбыл под стражей порядка трех лет и что ему решили сократить срок на 15% «за хорошее поведение», на свободе он может оказаться уже через четыре или пять месяцев. Также судья Валери Капрони постановила: Лисов должен заплатить $50 тыс. штрафа и $480 тыс. компенсации лицам, которые пострадали от его действий.

По словам Аркадия Буха, выплата этих сумм была бы обязательной, если бы Станислав Лисов продолжил жить и работать в США, — ежемесячно определенный процент в счет этих компенсаций у него вычитали бы из зарплаты. Однако практика показывает, что по приезде в Россию эти суммы станут условной единицей, возмещение которой окажется нереализуемым.

Станислава Лисова арестовали в Испании в январе 2017 года. 12 месяцев спустя его экстрадировали в Соединенные Штаты. Власти обвинили россиянина в создании вредоносной программы NeverQuest, задача которой — кража банковских данных и личной информации. По заявлениям американской стороны, с июня 2012-го по январь 2015 года Лисов участвовал в разработке этой программы, а также управлял сетью, которая распространяла вирус. Изначально ему грозило 35 лет тюремного заключения. В феврале 2019 года он признал себя виновным по одному из пунктов обвинения — сговор с целью кибератак.

Суд пойдет: США решат судьбу Евгения Никулина в марте 2020 года
Жюри присяжных может приговорить «российского хакера» фактически к пожизненному заключению

По мнению профессора факультета права ВШЭ Александра Домрина, в целом дела в отношении граждан РФ делятся на политизированные и уголовные. При этом, когда речь заходит о второй категории преследования, доверие к судебной системе США есть.

— Порой решения американских судов принимают во внимание политический контекст, — сказал «Известиям» эксперт. — Мы, конечно, правильно делаем, что пытаемся предотвратить экстрадицию наших граждан за рубеж. Однако в некоторых случаях, когда есть реальные предпосылки, что кому-то дадут 35 лет тюрьмы, есть доверие к американским судам. Надо исходить из конкретного дела — потому что бывает так, что угроза для США может быть актуальной и для РФ.

Отстаивая интересы россиянина, адвокаты делали упор на историю детства Лисова — в возрасте шести лет, проживая в Чечне, его семья была вынуждена бежать «от исламских фундаменталистов». Аркадий Бух подчеркнул: его подзащитный — «интеллигентный, умный человек, и тем не менее даже такие люди не застрахованы от ошибок». При этом, как рассказал «Известиям» адвокат, работа со следствием ограничилась тем, что россиянин лишь признал свою вину — никакой сделки с властями он не заключал. Суд учел эти факты, и по итогу судья Капрони, обращаясь к Лисову, заявила: «Вам следует применять свой талант в законных целях».

Сторона защиты и сам Станислав Лисов исходом дела довольны. По словам Аркадия Буха, вернувшись домой, россиянин планирует работать по своей специальности и заниматься компьютерной инженерией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Лучше бы мужа никуда не переводили»
​​​​​​​Жена Виктора Бута — о проблемах со здоровьем, возможной смене тюрьмы и видеообращении мамы
«Шанс провести следующее лето с семьей очень велик»
Россиянин Константин Ярошенко — о возвращении на родину и ухудшающемся здоровье

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019