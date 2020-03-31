Опрос ВЦИОМа показал важность поправок к Конституции для россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса россиян от 22 и 29 марта по важности поправок в Конституцию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра во вторник, 31 марта.

95% опрошенных считают важным обеспечение доступности и качества медицинского обслуживания, для 91% россиян важна обязательная ежегодная индексация пенсий.

«Создание условий для экологического образования граждан и воспитания экологической культуры считают важным 88% россиян. Иного мнения придерживается каждый десятый (9%)», — отметили социологи.

Важность признания культуры России как уникального наследия многонационального народа декларировали 87% россиян, 86% респондентов назвали важной поправку к основному закону о защите животных и формировании ответственного отношения к животным.

65% россиян назвали важной поправку к Конституции о снятии ограничений для занимавшего или занимающего должность президента РФ на участие в следующих выборах президента нашей страны. В данном вопросе отмечен рост на 4 п.п.

Поддержку в адрес поправки, снимающей ограничение для занимавших ранее должность президента РФ на участие в следующих выборах, высказали 57% россиян. Это также больше, чем неделю назад, но на 6 п.п.

Важность создания единой системы публичной власти декларируют 64% наших соотечественников.

15 января президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию в ходе послания Федеральному собранию. В своем докладе российский лидер предложил целый блок социальных поправок: гарантии МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексацию пенсий и соцвыплат и финансовую поддержку семей с детьми.

Поправки приняла Госдума, поддержали региональные парламенты, одобрил Совет Федерации, а Конституционный суд России признал законность предложенных изменений.

Вместе с тем Путин заявил, что, несмотря на подписание закона о поправках, он ожидает результатов общероссийского голосования по Конституции, которые, по его словам, должны легитимизировать изменения.