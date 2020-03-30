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Депутат отметил неготовность рады рассмотреть законопроекты о земле и банках

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Фото: TASS/Zuma
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Верховная рада Украины не готова к рассмотрению законопроектов о рынке земли и банковской деятельности, принятия которых требует Международный валютный фонд (МВФ). Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

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«Сегодня мы не будем рассматривать на внеочередной сессии проекты законов о рынке земли и банковской деятельности», — цитирует его ТАСС. Единого мнения по законопроектам нет, подчеркнул парламентарий. По его словам, во фракции есть депутаты, не готовые поддержать законопроект о рынке земли.

Как подчеркнул Арахамия, по этому законопроекту необходимо рассмотреть еще 700 правок.

Ранее, в понедельник, лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о готовности властей Украины «провернуть аферу века» и принять закон о продаже земли, прикрываясь пандемией коронавируса. По ее словам, власти убеждают украинцев, что, только приняв этот закон, удастся получить очередной кредит от МВФ и избежать дефолта.

Рада приняла проект закона о земле в первом чтении в начале ноября 2019 года. 18 декабря аграрный комитет парламента подготовил поправки ко второму чтению законопроекта.

В случае если закон будет принят, право на покупку земли также получат компании, конечными бенефициарами которых являются иностранные граждане, при условии что они более трех лет работают на Украине и платят налоги.

Законопроект вызывает критику со стороны экспертов, а также недовольство граждан, которые устраивают митинги и считают, что закон об обороте земли приведет к тотальной скупке сельхозугодий иностранцами, уничтожению украинских фермерских хозяйств, упадку села и будет содействовать экономической деградации и социальной напряженности.

Принятие закона о земле является одним из условий для получения Киевом очередного транша от МВФ.

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