Япония закроет въезд из США, Китая, Южной Кореи и 18 стран Европы

Япония объявила о запрете въезда на свою территорию иностранцам из США, Китая, Южной Кореи и большинства стран Европы. На такие меры власти страны пошли чтобы остановить распространение коронавируса, сообщает агентство «Киодо».

Ранее ограничительные меры касались жителей регионов КНР и Южной Кореи, где вирус получил наибольшее распространение. Что касается Европы, то иностранцы, которые в течение последних двух недель посетили 18 европейских государств, включая Италию и Испанию. Список будет расширяться.

Аналогичные требования распространяются и на иностранцев, побывавших в ряде стран Африки и Юго-Восточной Азии.

За минувшие сутки в самой Японии зафиксировано 169 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 1893 человек, не считая 712 пассажиров и членов экипажа круизного судна Diamond Princess.

Выздоровели 975 человек, включая 603 человека с круизного судна.

Лайнер с 3,7 тыс. человек на борту, среди которых были россияне, вышел из Йокогамы 20 января на маршрут Кагосима–Гонконг–Окинава. Во время круиза у 80-летнего пассажира из Гонконга обнаружили коронавирус COVID-2019. Позже на плохое самочувствие пожаловались еще несколько человек.

3 февраля корабль вернулся в Йокогаму, но его не пустили в порт и отправили на двухнедельный карантин, который продлился до 19 февраля.

В общей сложности на лайнере заболевание диагностировали более чем у 700 туристов из разных стран. Российская сторона эвакуировала с лайнера граждан своей страны. Среди них — восемь жителей Татарстана, их поместили на карантин в инфекционные больницы республики а девять жителей Приморья — в местные медучреждения.