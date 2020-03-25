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Находившийся на карантине лайнер Diamond Princess покинул Японию

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Фото: ТАСС/Zuma
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Дезинфекция на американском круизном лайнере Diamond Princess, на борту которого произошло массовое заражение коронавирусом, завершилась. Об этом сообщает в среду, 25 марта, агентство Nikkei со ссылкой на администрацию города Йокогамы, в порту которого корабль находился на карантине.

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Diamond Princess покинул порт Иокогамы в среду.

Лайнер с 3,7 тыс. человек на борту, среди которых были россияне, вышел из Йокогамы 20 января на маршрут Кагосима–Гонконг–Окинава. Во время круиза у 80-летнего пассажира из Гонконга обнаружили коронавирус COVID-2019. Позже на плохое самочувствие пожаловались еще несколько человек.

3 февраля корабль вернулся в Йокогаму, но его не пустили в порт и отправили на двухнедельный карантин, который продлился до 19 февраля.

В общей сложности на лайнере заболевание диагностировали более чем у 700 туристов из разных стран. Российская сторона эвакуировала с лайнера граждан своей страны. Среди них — восемь жителей Татарстана, их поместили на карантин в инфекционные больницы республики а девять жителей Приморья — в местные медучреждения.

1 марта Япония заявила о завершении эвакуации людей с Diamond Princess. После этого лайнер подвергся дезинфекции, успешное завершение которой в среду подтвердили японские карантинные органы.

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